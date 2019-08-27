芳苑肉鴨中標感染禽流感　動防所消毒撲殺444隻 　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大城鄉一間土雞場爆發禽流感，防疫人員13日才前往清場及消毒工作，撲殺了18,030隻土雞，23日進行鴨隻主動監測禽流感採樣工作時，發現芳苑鄉一肉鴨場感染高病原性禽流感病毒，動防所27日完成全場撲殺清場及消毒工作，再度撲殺444隻肉鴨。

▲芳苑肉鴨場感染禽流感。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，鴨隻感染高病原性禽流感病毒多無明顯臨床症狀，為維護整體養禽產業安全，養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，並確實維護防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。並做好門禁管制，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後，才可進入。

另外，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

動防所再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

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