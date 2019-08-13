彰化大城爆土雞異常死亡！確診「禽流感」　防疫所急撲殺1萬8千隻+消毒

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣大城鄉一間土雞場，10日爆出有雞隻異常死亡的情況發生，彰化縣動物防疫所獲報後立即派員將病雞送驗，結果確診出病雞罹患了「H5N2亞型高病原性禽流感」，防疫人員13日進行撲殺清場及消毒工作，總計撲殺了18030隻土雞。

▲彰化縣大城鄉一間土雞場傳出禽流感疫情。（圖／彰化動物防疫所提供）

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彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，10日接獲大城鄉一土雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，13日家衛所檢驗出爐，確診土雞場並雞感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於13日完成全場撲殺清場及消毒工作，總計撲殺18030隻土雞。

動物防疫所呼籲未來一週受西南風影響，中南部地區有短時強降雨發生的機率，家禽易因天氣急遽變化，導致免疫力下降而增加罹病的機會，養禽業者應落實場區各項生物安全措施，適時調整禽舍通風設備及注意各項排水設施，以避免家禽重要疾病的發生。

▲▼防疫人員共撲殺18030隻土雞。（圖／彰化動物防疫所提供，下同）

彰化縣動物防疫所也提醒，養禽戶應自主加強養禽場內消毒工作，以有效減少環境中的病原量，降低禽流感疫情發生之風險。

除此之外，相關產業從業人員也要持續加強各項生物安全措施以及人員、車輛管制，嚴禁閒雜人車等進出禽舍，並在禽舍出入口設置消毒踏槽；進入禽舍工作前應先換穿工作衣、鞋，每日自主觀察場內養禽場健康情形，若有異常警訊，請立即通報動物防疫所協助處理，並配合動物防疫所進行必要採樣監測工作，以即時發現可疑病例，妥善處置。

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