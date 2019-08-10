彰化「浪浪大街」60隻流浪犬盤據成路霸　民眾怕怕不敢靠近

▲彰化和美嘉佃路712巷有將近60隻流浪犬盤據。（圖／翻攝自賴清美議員臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員賴清美po文「4天了，感謝動物防疫所送來了的飼料！感謝嘉犁派出所所長及警員陪同，餵食狗狗，連豬豬也過來吃⋯⋯」，原來這是和美鎮嘉佃路712巷長期餵養流浪狗的老翁助院生病，盤據在此地的60隻流浪狗找不到食物吃，賴清美擔憂浪浪因太過飢餓再度發生咬人事件，也與動防所研議安置狗群。

▲餵養流浪犬的老翁生病住院。

賴清美說，養狗的老翁在7月底時，染到皮膚病，抓癢到全身出血，看了很不捨，拿了錢請他就醫，還求助社會處，請求幫忙，沒想到近日阿伯住院了！難怪從早找到晚，都找不到，狗狗已經三天沒有餵食了！有跟動物防疫所所長聯絡，在老翁沒回來之前，先把飼料放在派出所，請警察陪同送飼料给這些狗狗吃，相信有餵食，這樣狗狗也才不會因為飢餓而有攻擊性。

賴清美也說，這裡環境髒亂，不是只有愛狗人士拿來餵食，裝的塑膠袋沒拿走而已，其實是很多人把自己家不要的餿水或垃圾順便拿過來，害附近的農田也遭殃，前兩天就親眼看到4個移工把垃圾丟了就要走，講了就被瞪，實在很不應該，就連附近住戶都不敢靠近。

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