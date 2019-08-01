防疫漏洞！陸網紅認來台賣雞爪　「口紅一哥」全吃光繳3萬速離境

▲網友檢舉大陸直播主李佳琦在台北開直播賣大陸滷雞爪。（圖／取自免費圖庫Pixabay、翻攝淘寶直播）

記者許展溢／台北報導

防檢局今（1日）表示，大陸知名直播主李佳琦攜帶大陸鳳爪來台灣，並在電商平台直播銷售，違反動物傳染病防治條例第34條及第45條之1的規定，7月31日經民眾檢舉立即啟動調查，今天李佳琦主動出面說明案情並坦承不諱，防檢局依規定裁罰新台幣3萬元，繳交罰款後，已離搭機離境。

防檢局昨天接獲民眾檢舉在大陸被稱「口紅一哥」的李佳琦，疑似來台開直播賣起滷雞爪，許多PTT網友留言要檢舉。防檢局表示，收到消息立即啟動調查，除請內政部移民署提供他在台停留旅館的訊息，並將他列入注檢名單，以便於出境時予以攔檢裁處，防檢局主動查緝並全盤掌握情勢。今天上午，李佳琦主動出面向防檢局基隆分局松山機場檢疫站說明案情，他坦承不諱，因大陸為高病原性家禽流行性感冒及新城病疫區，禽肉產品禁止輸入，防檢局依規定裁罰3萬元，李繳交罰款後已於今天上午10點，搭乘長榮航空班機自松山機場離境。

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▲大陸直播主李佳琦認了違規遭罰3萬。（圖／翻攝PTT）

防檢局表示，李佳琦今天上午主動出面說明案情，已完成訪談並繳清3萬元罰款後離境。李佳琦表示，直播的對象是大陸觀眾，這次來台帶了1包約0.1公斤，攜帶的鳳爪已在直播時吃完，並未留在台灣。防檢局說明，這是透過非洲豬瘟中央災害應變中心機制合作聯防的成功案例，各邊境管制機關均緊密聯繫合作，國外旅客及民眾切勿以身試法，絕不攜帶任何肉製品入境，全民配合政府防疫政策，為保護國內農畜產業及食品安全盡一份心力。

不過，為何李佳琦入境台灣違規帶雞肉產品沒有檢查到？是否有防疫漏洞？防檢局僅強調，托運行李、X光檢查等部分，要由關務署說明。