亞太電信攜手萊爾富　「用一杯咖啡的時間辦門號」

記者邱倢芯／台北報導

亞太電信今（27）日攜手萊爾富跨界結盟，推動O2O商業模式，將電信服務延伸至萊爾富近1,400間實體店面；亞太電信宣布，即日起上網申辦門號，到萊爾富當場取卡、直接開通，只要一杯咖啡的時間就能完成，讓消費者能享受到快速的智慧生活。

亞太電信指出，本次與萊爾富攜手合作將可讓網路門市的申辦服務更進一步地提升，原先消費者在網路門市申辦門號，一路到取卡所耗費的時間約需3-7天，而透過與萊爾富的合作，現在申辦時間縮短至1天內，甚至只需喝杯咖啡的時間就可完成。

申辦流程是用戶上網申辦門號並填寫資料，完成身份驗證後即可到萊爾富付款買卡，當場完成門號開通。

據了解，目前亞太網路門市每年以三位數的速度成長，利用網路門市申辦門號的用戶大約佔了20%，不過是以25歲至40歲的族群為主，希望能利用與萊爾富的合作，再提升用戶數。

亞太電信表示，萊爾富自推出Hi-Life VIP會員App以來，已累積逾220萬會員數，加上亞太電信用戶，雙企業結合將有超過400萬會員。且首波慶祝優惠將以先前廣受消費者歡迎的「11不綁約方案」率先登場，月租、通話、流量，只需銅板11塊。

▼亞太電信《$11旋風》方案。（圖／亞太電信提供）