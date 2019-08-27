捲髮妹一見小7「隱藏版15元飲料」秒買　網激推...找了好久：必喝

▲原PO一見冰箱有貨，秒買秒喝！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

說到國民鋁箔包裝飲料，大家會想哪一款呢？一名女網友激推「蜂蜜菊花茶」，看似冷門飲品，但原PO竊笑表示，想喝時，去超商還不見得買得到，根本是「隱藏版！」

「有沒有人跟我一樣愛喝這個，舉手！」這名留著長捲髮的女網友在臉書《爆廢公社公開版》分享一款愛不釋手的飲料蜂蜜菊花茶，甚至封稱它是「隱藏版」，想喝可要碰碰運氣，不是每間小7有販售。

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除了原PO的貼文，日前也有網友在PTT心急求問，「蜂蜜菊花茶是停產了嗎？」他透露，總是對這一味欲罷不能，怎料要去超商購買時，「都找不到了，請問是停產了嗎？或是哪裡還有賣呢？」文章一出爐後，熱心網友分享，「台北公館有哦」、「板橋也有」、「南女合作社」、「小北百貨有喔」、「我家那邊的小7也都很多東西沒賣，去別家就有了」。

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▲網友直呼，美研社也是隱藏版之一！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

據瞭解，這一瓶菊花茶375ml，售價15元，號稱「搭配枸杞與蜂蜜提味，清涼降火」，熱量120大卡，儘管實測一喝有些偏甜，仍頗受爆廢公社的網友喜愛，「去7-11必買」、「哈哈這個真的好喝，最近看到711進去還會在人家玻璃門前找他一陣子，希望店員沒把我當神經病」、「我在台南都買的到啊」、「 有買過，比別的品牌好喝，容量又大」、「今天才知道是隱藏版」。

而這款飲料，也意外勾起一名女網友的傷心往事，惹哭眾人，「我媽媽癌逝之前超愛，但是我為了她的身體健康一直禁止她喝，現在想到就會覺得我當初為什麼不讓她開心的過完剩下的日子，現在只能喝這個懷念媽媽」。另外，網友也激推美研社玫瑰花果茶，「但是現在比較愛這限量版」、「美研社…要有機會去台北才喝的到><」。

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