前瞻建設計畫！竹縣光明六路纜線地下化　重見美麗天際線

▲新竹縣政府配合「前瞻建設計畫」，爭取中央補助5100萬元實施光明六路上共13處路口的線路地下化、號誌和路燈與標誌共桿。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府配合「前瞻建設計畫」，爭取中央補助5100萬元實施光明六路上共13處路口的線路地下化、號誌和路燈與標誌共桿。而將紅綠燈號誌、路燈以及相關的電箱做「共桿」後，除能有效減少45%的桿件數，新的號誌桿件則採用「內照式」模式，夜間指示更明顯之外，纜線地下化後也能夠減少颱風、強風、豪雨所造成纜線垂落、壞損或斷裂，大幅提高用路人的安全。

「新竹縣光明六路天空纜線地下化與標誌共桿整併計畫」將於本年度9月底全數完工，竹北市光明六路為竹北市區中非常重要的道路，更是竹北市往來新豐、湖口等鄉鎮的交通樞紐且是連結竹北市東西區的主要道路，新竹縣各行政機關也座落於該路段，光明六路段連接國道1號，使用的對象也包含來自全台各地的外縣市民眾，可說是新竹縣的「門面道路」。

▲「共桿」後除了能減少45%的桿件數之外，新的號誌桿件更採用「內照式」模式，讓夜間指示更明顯，纜線地下化後也能夠減少颱風、強風、豪雨所造成纜線垂落、壞損或斷裂。

縣府配合「前瞻建設計畫」向內政部營建署爭取中央補助核定總經費5100萬元工程，改善竹北市主要東西向幹道路口之號誌線路。工程範圍從光明六路(西起中華路東至高速公路北上匝道路口)，共13處路口。而「線路地下化」及「號誌、路燈與標誌共桿」，也提升道路環境及簡化路口設施、提供用路人舒適的道路服務品質。

除了線路地下化，縣府更向中央爭取亮點計畫「新竹縣（竹北市）道路優質化及環境提升計畫」，除了可延續前案縣路地下化範圍，也規劃自行車道之綠色運輸系統及植栽帶綠化，有效提升用路人行的安全、打造低碳生活綠色路網。

新竹縣府表示，首階段先配合「前瞻建設」計畫，把光明六路上13個路口過多的電杆電箱整併、簡化，讓路牌、道路交通標誌指示更明顯，未來也將繼續擴大計畫，將光明六路東一、二段與自強南北路，共計22處路口比照辦理。

本次計畫改善重點，除了將紅綠燈號誌、路燈以及相關的電箱做「共桿」後，能減少45%的桿件數之外，新的號誌桿件更採用「內照式」模式，讓夜間指示更明顯，纜線地下化後也能夠減少颱風、強風、豪雨所造成纜線垂落、壞損或斷裂。