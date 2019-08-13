棒球明日之星！關西國小葉弘仁　全方位進擊的「最佳工具人」

▲葉弘仁從小學二年級開始加入關西國小棒球隊，平時訓練認真，高年級後更成為球隊主力球員，是球隊中表現最優異的球員之一。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

2019年五月中旬新竹縣少棒聯隊參加「華南金控盃全國少棒錦標賽」，以2勝2敗獲得第七名，其中新竹縣少棒聯隊葉弘仁同學更獲得選訓委員青睞，獲選為國際棒球總會於七月底在台南舉辦2019年第五屆U-12世界盃棒球賽中華隊國手，更是不負眾望，順利拿下冠軍。葉弘仁13日也接受新竹縣長楊文科表揚，並勉勵他繼續努力往職棒夢想邁進，為國爭光。

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▲葉弘仁13日也接受新竹縣長楊文科表揚。（圖／記者陳凱力翻攝）

葉弘仁從小學二年級開始加入關西國小棒球隊，平時訓練認真，高年級後更成為球隊主力球員，是球隊中表現最優異的球員之一。因為球齡較其他球員長，經驗充足，具腳程速度快，葉弘仁亦曾代表學校參加鎮運、縣運等田徑比賽。葉弘仁始終擔任球隊開路先鋒，稱職扮演核彈頭的角色，帶動球隊的攻勢，是球隊的指標人物。葉弘仁說，國際比賽的觀眾相當多，相對壓力也比較大，過往每個守備位置都有守過，相對吸取很多守備經驗及透過平常練習，也就練就一身守備功夫，而自己喜愛的職棒選手，也是守備非常厲害的中信兄弟象陳江河，向他學習，希望未來也能進入職棒。

「在守備上是球隊的工具人，能投、能捕、內野、外野，都能放心的交給他去完成守備的任務」教練說，在打擊上不論是偷點的內野安打，或是外野札實的長打，甚至是全壘打。葉弘仁此次代表中華隊參加第五屆U-12世界盃棒球賽中華隊國手，表現獲得教練青睞，鎮守最重要的游擊大關表現亮眼，守備靈活穩定，沒收許多有機會形成安打的球。

葉弘仁在打擊方面也受到教練的肯定擔任開路先鋒，帶動攻擊的氣勢，高上壘率加上腳程速度快，四強賽前總計敲出五支安打、選到四次保送，為中華隊跑回七分，葉弘仁從U12預賽首戰對上古巴至今就一直是不動游擊手，幾次幫助中華隊守住強勁滾地球，雖然在對上南韓時一度發生小失誤，但整體守備仍相當穩定，總教練李國強特別點出他是非常優秀的選手，可以說是已經跳級了，也預言葉弘仁將來會是國家隊常客。