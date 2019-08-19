不塑潮！竹北光明商圈　「杯子租借」與你一起愛地球

▲新竹縣環保局配合環保署減塑政策首度與容器租賃團隊「好盒器」合作，在竹北光明商圈周邊15家店家推出「器喝茶@新竹縣」活動。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

不只租車可以甲地租乙地還，現在連環保杯也可以！新竹縣環保局配合環保署減塑政策首度與容器租賃團隊「好盒器」合作，在竹北光明商圈周邊15家店家推出「器喝茶@新竹縣」活動，試辦期至9月15日，由環保局提供每一店家約30-50杯的可重複使用的環保容器「大器杯、小器杯」供民眾使用，並提供「你用我洗，這借那還」使用模式，租借方式為杯子與手機號碼綁定，完全免費，只需到任一合作店家歸還，減少使用一次性飲料杯，建立民眾垃圾減量環保觀念。

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▲租借方式為杯子與手機號碼綁定，完全免費，只需到任一合作店家歸還，減少使用一次性飲料杯。（圖／記者陳凱力翻攝）



縣長楊文科表示，本次環保局的環保杯推廣租賃計畫活動，希望可以喚起消費者對環保意識抬頭，藉由改變消費者使用環保杯盛裝飲料習慣，可慢慢減少「塑膠容器」對環境所帶來的衝擊，完全杜絕一次性用品造成的垃圾問題，歡迎鄉親一起來共襄盛舉，減塑愛地球。

目前針對參與容器租借體驗並完成容器歸還之民眾，將提供集點或現金折價優惠措施，歡迎想為地球盡一份心力的你一同來親身體驗，店家名單與活動詳情請參閱新竹縣政府環保局臉書粉絲專頁。

▲▼合作名單。