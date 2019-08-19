　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不塑潮！竹北光明商圈　「杯子租借」與你一起愛地球

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲不塑潮！竹北光明商圈　「杯子租借」與你一起愛地球。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣環保局配合環保署減塑政策首度與容器租賃團隊「好盒器」合作，在竹北光明商圈周邊15家店家推出「器喝茶@新竹縣」活動。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

不只租車可以甲地租乙地還，現在連環保杯也可以！新竹縣環保局配合環保署減塑政策首度與容器租賃團隊「好盒器」合作，在竹北光明商圈周邊15家店家推出「器喝茶@新竹縣」活動，試辦期至9月15日，由環保局提供每一店家約30-50杯的可重複使用的環保容器「大器杯、小器杯」供民眾使用，並提供「你用我洗，這借那還」使用模式，租借方式為杯子與手機號碼綁定，完全免費，只需到任一合作店家歸還，減少使用一次性飲料杯，建立民眾垃圾減量環保觀念。

▲不塑潮！竹北光明商圈　「杯子租借」與你一起愛地球。（圖／記者陳凱力翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲租借方式為杯子與手機號碼綁定，完全免費，只需到任一合作店家歸還，減少使用一次性飲料杯。（圖／記者陳凱力翻攝）

縣長楊文科表示，本次環保局的環保杯推廣租賃計畫活動，希望可以喚起消費者對環保意識抬頭，藉由改變消費者使用環保杯盛裝飲料習慣，可慢慢減少「塑膠容器」對環境所帶來的衝擊，完全杜絕一次性用品造成的垃圾問題，歡迎鄉親一起來共襄盛舉，減塑愛地球。

目前針對參與容器租借體驗並完成容器歸還之民眾，將提供集點或現金折價優惠措施，歡迎想為地球盡一份心力的你一同來親身體驗，店家名單與活動詳情請參閱新竹縣政府環保局臉書粉絲專頁

▲不塑潮！竹北光明商圈　「杯子租借」與你一起愛地球。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼合作名單。

▲不塑潮！竹北光明商圈　「杯子租借」與你一起愛地球。（圖／記者陳凱力翻攝）

ET快訊
陌生女搭車睡倒隔壁肩膀…仔細一看「躺到大咖女神身上」
台灣第一人！10歲男孩摘《寶可夢》世界大賽冠軍　全程披國旗上

關鍵字：不塑,環保,新竹縣政府,杯子租借

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從小扎根！掌握「一人一才藝」　康橋孩童贏在軟實力

AirAsia 10/1起取消馬來西亞「訂票手續費」　年底再取消3國家

5同學開進蘇花隧道…副駕喊：減速！20就好　被BMW超車…一早看新聞沉默了

Zaha Hadid星芒遺作將開放！世界最大機場盡展奇幻異界風

最萌消防小將！錄取率3.8%搶破頭　還能把「消防車」帶回家

影／台灣第一人！10歲男孩摘《寶可夢》世界大賽冠軍杯　全程披國旗上陣

不塑潮！竹北光明商圈　「杯子租借」與你一起愛地球

一中街「野生郭靜」視障古梅馨被趕走！居民嫌吵：唱到幾點了　近況曝光

影／再撐一下就有光！港人台大「連儂牆 」淚謝台灣相挺　

13萬件電腦斷層用在感冒上！健保署年燒178億「每3件就有1個輕症」

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

從小扎根！掌握「一人一才藝」　康橋孩童贏在軟實力

AirAsia 10/1起取消馬來西亞「訂票手續費」　年底再取消3國家

5同學開進蘇花隧道…副駕喊：減速！20就好　被BMW超車…一早看新聞沉默了

Zaha Hadid星芒遺作將開放！世界最大機場盡展奇幻異界風

最萌消防小將！錄取率3.8%搶破頭　還能把「消防車」帶回家

影／台灣第一人！10歲男孩摘《寶可夢》世界大賽冠軍杯　全程披國旗上陣

不塑潮！竹北光明商圈　「杯子租借」與你一起愛地球

一中街「野生郭靜」視障古梅馨被趕走！居民嫌吵：唱到幾點了　近況曝光

影／再撐一下就有光！港人台大「連儂牆 」淚謝台灣相挺　

13萬件電腦斷層用在感冒上！健保署年燒178億「每3件就有1個輕症」

司機前後上班32天僅休1天致中風　光華巴士賠820萬確定

向佐郭碧婷「生子計畫」曝光！　神仙眷侶樣甜蜜爆擊…羨煞網友

王建民赴美鼓勵林凱威　張進德代打選保送

郭台銘下週行程滿檔　國民黨：正在協調安排中

手刀準備！《聲林》鄭可強「生日音樂會」8/19開放售票

士林「天空樹遊戲場」夜間點燈超夢幻！還有隱藏版月亮鞦韆

雲端最有錢／打敗AI的操盤手　教你10年滾出5000萬

從小扎根！掌握「一人一才藝」　康橋孩童贏在軟實力

她很緊張我保護她！李慶隆「十指緊扣李佳芬」沈默2天回應了

阿翔「做到4件事」讓人心軟！　Grace發聲神助攻…懺悔61天火速復出爆內幕

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

生活熱門新聞

快訊／13縣市大雨特報　氣象局..

北北基12縣市大雨特報　全台連..

「和女友總是AA制」　台北男貼..

如何擺脫月光族？他1妙招存款激..

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

手機忘超商被偷！她調監視器真相..

伊藤潤二夜跑現場曝光！網4點酸..

大雨彈擴北台！11號颱風下周恐..

辣媽牛仔褲「破後面」處女座弟超..

台北車站1旅客落軌遭撞！南下列..

外送規範加強！違反2因素至少罰..

柯文哲變了？館長：現在不到60..

11號颱風「白鹿」誕生？吳德榮..

狗狗肉反萌差！妹討拍照　網笑炸

更多熱門

相關新聞

重複使用棉花棒　邊化妝邊救地球

你知道你一生中用了多少支棉花棒嗎？ 這個生活用品，在我們的日常不可或缺，無論是清潔耳朵、抹藥、化妝等，我們都需要它來完成，但棉花棒的體積小，不但不利於回收跟撿拾，此外它也進入了海洋生態鏈，造成地球污染。根據調查報告，每天有150萬支棉花棒被生產，便可知這世界的用量極大。

用肥皂做成瓶身　洗頭髮不丟垃圾

新竹縣國際AI智慧園區　環評過關

耕讀生活趣　四大主題網報開始

竹縣地磁感應　導航直達停車空位

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

劉樂妍弄丟台灣護照　微博急求救

他開大黃蜂把美女業務！2小時內犯下4罪

北北基12縣市大雨特報　全台連下2天防致災降雨

16天男嬰32度高溫封車內　「螞蟻覆蓋整張小臉」

具惠善：安宰賢只有短暫愛過我

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面