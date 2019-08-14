新竹縣年度盛事「耕讀生活趣」　四大主題網路報名開始

▲新瓦屋耕讀生活趣，親子體驗都市田園樂16日開放報名。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府文化局年度盛事2019新瓦屋「耕讀生活趣」即將開跑啦！8月24至11月9推出四大主題活動「節氣體驗」、「綠生活體驗」、「農事小學堂」、「秋收狂饗曲」。8月16日上午10時起開放第一梯次網路報名，名額有限，額滿為止。本期新瓦屋田間作物管理，委託新竹縣農會及新竹縣青年農夫以尊重生態、友善環境的方式種植，所種的台農57號地瓜、台農2號地瓜葉、短期葉菜等，將在耕讀生活趣體驗活動中使用，真正落實『地產地銷』理念，讓民眾吃得安心、玩得開心，還有限量好禮送給活動參與者，歡迎踴躍報名。

「節氣體驗」活動每場限額40人，8月24日處暑，由新豐鄉青年農夫吳建龍教學自製Q彈可口，外型如嫩豆腐的客家水粄；9月7日白露，碾米體驗讓大家現碾鮮米吃出健康；10月26日霜降舉辦下田挖地瓜活動，讓民眾親身體會客家人順應節氣、尊重自然的生活節奏。

「綠生活體驗」活動每場限額40人，將結合創意研習及文史導覽，8月24日、9月7日邀請本縣養蜂產銷班陳宏壬班長，分享蜜蜂知識並教民眾製作蜂蜜甜品；10月6日安排新瓦屋巡禮品嘗傳統擂茶滋味，推廣在地自然人文、環保實踐，培養民眾正確食育觀念。

「農事小學堂」將於9月至10月平日，開放新竹地區國小班級報名食農教育互動體驗，藉由學習單與專業人員導覽解說，認識有效利用水資源的旱作灌溉系統，還有好玩的古早味仙草凍DIY，場次有限，歡迎各學校團體填單申請或電話預約。

「秋收‧狂饗曲」將於11月9日壓軸登場，將與百位民眾體驗傳統伯公祭拜祈福儀式，下田焢窯烤地瓜樂趣，尋訪新瓦屋創藝聚落，欣賞草地劇場演出，歡慶秋收美好時光。

「2019耕讀生活趣」各場活動酌收報名費200至400元不等，凡報名參加任1場次「節氣體驗」或「綠生活體驗」，將獲贈新瓦屋自產越光米1份；參與任2場次之民眾即可兌換摸彩券，有機會獲得限量多功能野餐墊提袋。誠摯歡迎全家大小總動員，一同來新瓦屋親近土地、認識作物，參加豐富又有趣的體驗活動，詳情請至新竹縣政府文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」（https://www.facebook.com/hchcc.gov/）查詢。