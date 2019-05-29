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大同董座林蔚山涉掏空案　判刑8年定讞將入監服刑

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大同董事長林蔚山(圖/記者張煌仁攝)

  ▲大同董事長林蔚山。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

大同集團董事長林蔚山涉嫌挪用公款，金援私人投資的通達公司，造成大同集團虧損15億6千餘萬元。高等法院更一審將他判刑8年，併科罰金3億元，並宣告沒收犯罪所得13億2千餘萬元，。案經上訴，最高法院30日駁回上訴。林蔚山將入監服刑。

判決指出，大同集團董事長林蔚山，在1999年間以個人的資金投資通達電子公司。但通達公司虧損不斷，林蔚山在2006年間，指示大同集團的高層人員對通達公司融資，接著再合併通達公司，造成大同集團嚴重虧損。檢調單位偵辦後，認為林蔚山的行為對大同公司造成17億餘元的呆帳，故依《證券交易法》「特別背信罪」對林蔚山、通達電子公司董事長周雲楠等人提起公訴，檢方並對林蔚山求處有期徒刑20年。

法院審理後，一審將林蔚山判處有期徒刑4年6個月，二審改將林蔚山處有期徒刑8年，併科罰金3億元。其中林蔚山犯下刑法背信罪以及違反公司法的部分，分別判刑3月與5月確定。至於違反證券交易法的部分，最高法院撤銷發回更審。更審法院2017年間，依《證券交易法》「特別背信罪」，將林蔚山處有期徒刑8年，併科罰金3億元。另外更審法院還裁定將通達公司納入審判，一併判決沒收不法所得15億6千餘萬元。

林蔚山上訴最高法院，最高法院30日駁回上訴，林蔚山將發監執行。至於同案被告部分，大同子公司尚資公司會計長黃仁宏更審遭判刑2年，緩刑5年，繳交100萬元給與公庫。周雲楠在更審時撤回上訴，所以一審的4年半有期徒刑先行確定，已經入獄服刑。
 

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關鍵字：法律,人權,大同,林蔚山,判刑,掏空,挪用,最高法院,入監,定讞

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