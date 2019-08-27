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「不過來我就殺過去！」砍1刀賠35萬還遭判4年6月定讞

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▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北市張姓男子朝新歡刺一刀，判刑4年半定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子張景富，與林姓女友分手後，女友另與連姓男子交往。張男懷疑女友新歡以假帳號在他臉書上說他與別的女人有曖昧，持刀找連男理論，並亮刀呼喝「你給我過來」，連男拒絕，張男恫嚇「你不過來，我就殺過去」追砍連男右胸一刀，連男負傷逃逸，急救後撿回一命。最高法院審理後，因張男賠償傷者35萬元，27日依照「殺人未遂罪」將張男判刑4年6月定讞。

判決指出，本案發生於2015年10月間，張男與林女因故分手後，林女另與連男交往。但張男懷疑連男在臉書上，以假帳號對他發表不實言論，企圖使林女懷疑張男與其他女子有曖昧關係，張男與連男為此在臉書上互有爭執。張男不甘遭到誤會，案發當天晚間，打電話給林女，發現連男也在林女住處，張男隨即抄傢伙騎機車到林女位在板橋區的住處樓下，要找連男理論。

張男抵達後，發現連男正在林女住處樓下，2人隨即發生口角，張男還取出武士刀恐嚇。這時林女的另名友人走出，2人停止爭執，張男騎機車離去，隨後在附近公園內找到林女；這時連男也找到公園中的林女，2人又一觸即發，張男又拿出甩棍，但隨即被林女搶下。

不甘心的張男在拿出折疊刀，對連男嗆聲「你給我過來」，連男回稱：「我為什麼要過去，我又不是你的小弟或小狗」，張男罵說：「你不過來，我就殺過去！」連男轉頭就跑，但遭張男追上，右胸遭刺一刀，連男負傷逃逸，最後不支倒地。至於張男行兇後，步行返回公園，林女見到張男單獨返回，察覺有異，隨即上前找尋男友，最後才發現男友倒臥在血泊中。林女報警，被害人經急救後撿回一命，至於張男則留在原地，向警方坦承犯罪。檢方依照「殺人未遂罪」提起公訴。

張男一審遭被依照殺人未遂罪，判刑5年半，更一審審理時，張男賠償傷者35萬元，達成和解，更審法院改判4年半。案經上訴，最高法院27日駁回上訴，全案定讞。

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關鍵字：法律,人權,恐怖情人,新歡,折疊刀,殺人未遂,砍人,最高法院,定讞

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