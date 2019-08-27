司改2年餘　民間監督司改聯盟：改革腳步依舊過於緩慢

▲民間監督落實司改國是會議決議聯盟，先前就問：司改大願，何時實現？（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

政府機關召開第四次司改國是會議半年報，對於司改國是會議結束至今超過2年，政府雖然宣稱有不少的成績單，但「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」發布聲明，認為「改革腳步依舊過於緩慢。」聯盟也提出四大項、25點意見，希望政府能盡力改善。

政府公布的司改國是會議半年報中，宣稱這2年來主要是基礎法律的修法工作，至今已經完成修法的法律共44項，已經修正通過的行政命令共47項，已實施行政措施類共126項。而主導司改國是會議的行政院政務委員羅秉成也說，這半年來的司法改革進度是「對症下藥的改革，凝聚全民的司法」，「有一些還沒有形成共識；有些藥方找到了，但還沒有治療完成；有些已經製藥了，但還沒服藥，所以藥效比較難以評估。」

對此，「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」肯認政府的部分政策，但認為整體而言，「改革腳步依舊過於緩慢。」聯盟更認為，「隨著2020年的總統大選逼近，政府應將人事及政策方向劇烈變動的機率納入考量，盡快調整政策方向與進度，以落實司法改革的目標。」

聯盟也提出四大點說明，一、已經立法或修法辦法，需要監督有無落實。二、已經提出修法草案，但尚未三讀通過。三、應該修法或修改行政命令，但沒有完成或沒有進度。四、不需修法或修改行政命令，但沒有確實落實。

另外這四大點中，更細分為25點意見，包含「司法院審判機關化、法院專業化與透明化沒有明顯進度」、「國民法官審議情形停滯不前」、「遲未建立完善之證據保管制度與獨立之司法科學委員會」、「官方應積極提出解決方法，不應忽視各方意見」、「鑑定品質之改善作業應立即落實」等等。

聯盟也說，將於10月5日舉辦「司改國是會議兩周年研討會」，邀請司改國是會議的分組召集人與委員、官方代表以及關心此議題的各界人士一同參與，研討會中將分析司法改革如何提升人民的信賴，以及拉進司法與人民的距離，並盤點重要議題的落實情形。希望透過研討會彼此交流，找出問題以落實司改決議。