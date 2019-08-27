　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

司改2年餘　民間監督司改聯盟：改革腳步依舊過於緩慢

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼司改大願，何時實現？民間監督落實司改國是會議決議聯盟記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

▲民間監督落實司改國是會議決議聯盟，先前就問：司改大願，何時實現？（圖／記者吳銘峯攝）
 

記者吳銘峯／台北報導

政府機關召開第四次司改國是會議半年報，對於司改國是會議結束至今超過2年，政府雖然宣稱有不少的成績單，但「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」發布聲明，認為「改革腳步依舊過於緩慢。」聯盟也提出四大項、25點意見，希望政府能盡力改善。

政府公布的司改國是會議半年報中，宣稱這2年來主要是基礎法律的修法工作，至今已經完成修法的法律共44項，已經修正通過的行政命令共47項，已實施行政措施類共126項。而主導司改國是會議的行政院政務委員羅秉成也說，這半年來的司法改革進度是「對症下藥的改革，凝聚全民的司法」，「有一些還沒有形成共識；有些藥方找到了，但還沒有治療完成；有些已經製藥了，但還沒服藥，所以藥效比較難以評估。」

對此，「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」肯認政府的部分政策，但認為整體而言，「改革腳步依舊過於緩慢。」聯盟更認為，「隨著2020年的總統大選逼近，政府應將人事及政策方向劇烈變動的機率納入考量，盡快調整政策方向與進度，以落實司法改革的目標。」

聯盟也提出四大點說明，一、已經立法或修法辦法，需要監督有無落實。二、已經提出修法草案，但尚未三讀通過。三、應該修法或修改行政命令，但沒有完成或沒有進度。四、不需修法或修改行政命令，但沒有確實落實。

另外這四大點中，更細分為25點意見，包含「司法院審判機關化、法院專業化與透明化沒有明顯進度」、「國民法官審議情形停滯不前」、「遲未建立完善之證據保管制度與獨立之司法科學委員會」、「官方應積極提出解決方法，不應忽視各方意見」、「鑑定品質之改善作業應立即落實」等等。

聯盟也說，將於10月5日舉辦「司改國是會議兩周年研討會」，邀請司改國是會議的分組召集人與委員、官方代表以及關心此議題的各界人士一同參與，研討會中將分析司法改革如何提升人民的信賴，以及拉進司法與人民的距離，並盤點重要議題的落實情形。希望透過研討會彼此交流，找出問題以落實司改決議。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：10/26（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：邱俊榮（中央大學經濟系教授）
講題：經濟政策與幸福未來
ET快訊
「家裡真的沒肉！」6歲兒陪捕魚消失溪畔　爸痛哭：我只要他回來
他花3萬坐商務艙　飛機餐一上傻眼…只吃5片水果和小點心
新iPhone售價曝光！回歸數字命名、支援Apple Pen
人妻戰小王喊：比老公長3cm　檢當庭掏尺量「大鵰」：是真的

關鍵字：法律,人權,司法改革,司改,許宗力,民間司改會,民間監督落實司改國是會議決議聯盟,淘汰不適任,監獄人權

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

司改半年報　法務部：推動立案審查中心，明案速辦

司改團體：淘汰恐龍法官之草案恐無用　肯認陪審將試行

淘汰司法恐龍！許宗力：法官評鑑、職務法庭加入外部人

參審髮夾彎！司法院：陪審制與國民法官將一併試行

淘汰不適任司法官　司改會建議法官評鑑納入過半外部人士

砍掉不適任司法官　豬年司法改革接地氣重頭戲

黃建智／從大同條款看《公司法》新法的股東會召集權

司改2年餘　民間監督司改聯盟：改革腳步依舊過於緩慢

林俊宏／模亞人權法院邱和順案　被告何須自證無罪

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

黃建智／從大同條款看《公司法》新法的股東會召集權

司改2年餘　民間監督司改聯盟：改革腳步依舊過於緩慢

林俊宏／模亞人權法院邱和順案　被告何須自證無罪

水手快腿不滿被三振　手套甩到主審臉上遭驅逐出場

「家裡真的沒有肉！」6歲兒陪捕魚消失溪畔　爸崩潰哭：我只要他回來

U18世界盃／美國來討教變化球投法　讚台灣丟得比較好

持刀闖特戰營區企圖搶槍　爛醉男酒醒忙道歉：不知為何搭小黃來...

法蒂瑪諾雅《聲林2》破50萬流量　曝參賽心聲：挑戰自己

大阪水族館「圓滾滾海豹」變抱枕！療癒眼神、呆萌小腳看到就融化

16歲男孩狂喊「肚子痛」　腹部切開「闌尾充血又化膿」

女友劈腿還騙積蓄　男貼文影射「姓氏洩底」挨告

張忠謀退休後熱愛這個活動　能健腦抗失智！

快訊／林書緯、洪志善續約富邦勇士　林冠均也將加盟

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

法律熱門新聞

司改2年餘　司改團體：改革太慢

黃建智／從大同條款看股東會召集..

騎單車酒測超標　法界：罰300..

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

林俊宏／邱和順案被告須自證無罪..

仿冒不需鑑定！智財法院遭批「媚..

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

勞動事件法鬆綁多項勞工訴訟障礙

給說法／你知道自己被限制出境嗎

住屋漏水相關法律問題

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

智財法院迷信英商　媒體批危險可..

更多熱門

相關新聞

爭風吃醋砍新歡　判刑4年6月定讞

新北市男子張景富，與林姓女友分手後，女友另與連姓男子交往。張男懷疑女友新歡以假帳號在他臉書上說他與別的女人有曖昧，持刀找連男理論，並亮刀呼喝「你給我過來」，連男拒絕，張男恫嚇「你不過來，我就殺過去」追砍連男右胸一刀，連男負傷逃逸，急救後撿回一命。最高法院審理後，將張男判刑4年6月定讞。

年改釋憲案：哪些合憲、哪些違憲、哪些要改？

司改半年報　法務部：推動立案審查中心

酒瘋打死年長妻　狠心男判15年定讞

林俊宏／邱和順案被告須自證無罪？

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

郭台銘確定參選　9月啟動連署

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒上21樓墜下慘死

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒人

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

顏清標嗆有人輸了不甘願　郭台銘回應了

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五營兵將　神奇事發生

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！

北漂媽怒：北漂的孩子沒回來！韓卻要北漂

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

分手被埋伏！20歲正妹遭前男友割喉慘死

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面