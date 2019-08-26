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發酒瘋打斷「某大姐」7根肋骨致死　狠心男判15年定讞

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▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲葉姓男子打死妻子，今判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園男子葉慧義，去年10月間與大17歲的吳姓妻子，到中壢一家KTV飲酒唱歌，之後到附近的旅館休息，但雙方因經濟問題發生口角，葉慧義趁者酒意，持旅館內的熱水瓶猛擊妻子，打斷妻子7根肋骨，妻子因腹部大量出血而死。最高法院審理後，採信一二審見解，將他判刑15年定讞。

判決指出，葉男（30歲）擔任板模工，收入不穩定，與吳女結婚後，經常為了經濟問題吵架。而本案發生於去年10月間，2人先到某KTV歡唱後，隨即到一旁的商務旅館入住，但2人下午4時30分左右進入房間後就發生口角，葉男竟將妻子打到滿臉是血、遍體麟傷，前後胸肋骨斷了7根，腸道、骨盆腔、大腸都被重擊破裂大出血。葉男雖然發現妻子倒地不起，但卻不求援，還進出房門3次，刻意延後退房時間，直到傍晚6點半被迫退房時，才向櫃台人員說要叫救護車。

救護人員到場後，緊急將吳女送醫，但仍因腹部大量出血，不治身亡。而警方到場時，發現葉男有濃濃的酒味，酒測值高達0.53；他被帶回警局時，因性侵案遭通緝，還拿出雙胞胎哥哥的身分證件應訊，遭警方識破。檢方最後依照「家暴殺人」、「偽造文書」等罪，提起公訴。

一二審法院均將葉男判刑15年，其中二審高院認為，葉男狠心犯案，成立檢方指控的指控的罪名，考量他犯後仍未與死者家屬達成和解，又具有累犯加重刑期的身分，因此駁回上訴，維持有期徒刑15年、褫奪公權6年。

葉男上訴第三審，辯稱自己是自首犯案；另外也辯稱自己因酒醉，犯案時失去辨識能力，均要求減刑。但最高法院審理後，認為葉男並非自首；另外他對酒醉後犯案有預見，屬「原因自由行為」，「原因行為自由、導致結果行為不自由」，不予減刑。最高法院在26日駁回上訴，全案定讞。
 

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