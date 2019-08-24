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他加班回宿舍喝冰水「噴涌鮮血堵心臟包膜」！住院17天

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▲喝水,水壺,水瓶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲喝水示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者馬叔安／綜合報導

寧波象山1名40出頭的史姓男子，日前加班到晚上回到宿舍後，只不過喝了半瓶冰水，卻引發了「主動脈剝離」，噴涌的鮮血堵塞在心臟包膜中，壓塞心臟，所幸經過了12個小時的手術，又在心臟加護病房整整待了17天，如今已經康復。

《寧波晚報》微信公眾號報導，事情發生在今年3月，史姓男子當天加班到晚上11點，回到宿舍後從冰箱中取出一瓶冰水，一口氣灌下半瓶，不到5分鐘感到心尖一陣疼痛，立刻打電話給家人，之後就失去了知覺，等他醒來，已經是在醫院的心臟加護病房，身上插著許多管子。

原來是家人在他打電話後1個小時趕到，將他送醫，現場專家做出了升主動脈置換、三尖瓣置換和Ebstein畸形成形術3個心臟大手術一起做的方案，手術進行了整整12小時，術中輸血4000毫升，動用了10多名醫護人員，所幸術後經過調養，史姓男子康復出院，回歸正常生活。

報導指出，主動脈剝離被稱為心臟外科的珠峰，再加上先天性心臟病，使得他病情更加復雜，這在心臟外科領域中是極其罕見的，不盡快手術，患者必死無疑。

據瞭解，史姓男子會突發主動脈剝離，與他長年高血壓有關，醫生指出，這類患者往往有高血壓，存在動脈壁退化、硬化、血液黏稠、血流不暢等症狀。預防的關鍵則在於，基礎疾病患者就要加強自我管理，規範用藥，定時隨訪、監測，養成良好的飲食和作息習慣，保持平和的心態。

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關鍵字：主動脈剝離,高血壓,心臟病,寧波

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