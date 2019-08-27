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為了這件事違背過妻子　朱立倫：我總有我的使命感…

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▲▼朱立倫與妻子高婉倩。（圖／翻攝自朱立倫臉書粉專）

▲朱立倫與妻子高婉倩。（圖／翻攝自朱立倫臉書粉專，下同）

記者袁茵／台北報導

前新北市長朱立倫的訪美行程進入尾聲，在台灣時間27日上午於臉書上「公然放閃」，PO出了自己和妻子高婉倩的合照，強調「永遠不會變的，是最支持我的妳」，還透露自己要抉擇留美或回台時，曾違背過對方，只因為「我總有我的使命感」。

朱立倫27日在臉書上表示，「這幾個晚上，看向窗外天空夜色，想想，紐約對我來說，真是個充滿回憶的城市。」他於1985年到「世界的中心」尋夢，當時全家都到機場送行，自己在紐約開啟了知識眼界，也在這裡認識了後來牽手一輩子的高婉倩。

朱立倫說，這次走訪過去熟悉的披薩熱狗專賣店、Blue Note爵士樂餐廳、Soho區，舊的紐約依然百年不變，但也看到很多新的景點，The Vessel、Brooklyn Heights，新的都市翻新，創造新的城市模樣。

「這個城市教會我一件事情：『不是從台灣看世界，而是要學會從世界的眼光，重新看待台灣』。」朱立倫提到，這趟美國之行，無論華府的拜會，思考國家的定位，藍營的機會，越來越清晰。途中持續思索的政策願景，還會繼續跟大家報告。

朱立倫回憶過去在抉擇是否留美國或回台時，高婉倩說了一句話，「你要回台灣可以，但不准從政。」但是，「我總有我的使命感！」也許時間推移，連紐約都市都有新舊變化，但他呢？「還是當時候迎新活動，妳第一次見到的那個朱立倫。而在我眼中，妳還是那位哥大來的大眼睛美女。謝謝妳，這三十年來，全部的支持。」

▲▼朱立倫與妻子高婉倩。（圖／翻攝自朱立倫臉書粉專）

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關鍵字：朱立倫,高婉倩,國民黨,紐約

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