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「海洋地質8號」重返南沙萬安攤　越南派出「阮惠號」護衛艦緊跟

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▲「海洋地質八號」進入萬安灘附近水域，遭越南海警船驅逐。（圖／翻攝中國地質調查局）

▲中國「海洋地質八號」進入萬安灘附近水域。（圖／翻攝中國地質調查局）

記者吳宛霖／綜合報導

中國和越南探勘船8月初在南海發生爭議持續延燒，中國「海洋地質8號」上月進入南沙群島西側的萬安灘（Vanguard Bank）附近水域，遭越南海警船驅逐。雙方海警船近日再度於越南經濟專屬區僵持不下，甚至出現軍艦對峙的緊張態勢。越南外交部發言人黎氏秋恒表示，「政府有關部門繼續採取措施，根據越南法律和國際法來捍衛主權。」

綜合媒體報導，海洋地質8號在7月3日由多艘船艦護衛進入萬安灘進行石油勘探，與越南數艘海警船對峙，在河內當局多次要求下在8月7日離開，而美國的隆納•雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）當天也駛入南海。

海洋地質8號8月13日再次駛入越南專屬經濟區海域，由海警3901艦和3501艦護航，多艘越南船艦則緊密跟隨，其中一艘是越南最新且最具戰鬥力的獵豹級護衛艦「阮惠號」。

▲獵豹級護衛艦為俄羅斯設計來代替科尼級、格里莎級和帕西姆級的巡防艦。（圖／翻攝自維基）

▲獵豹級護衛艦為俄羅斯設計來代替科尼級、格里莎級和帕西姆級的巡防艦。（圖／翻攝自維基）

黎氏秋恒表示，越南已經與中國方面進行了接觸，抗議屢次侵犯行為，並要求船隊離開越南海域，「政府有關部門繼續採取措施，根據越南法律和國際法來捍衛主權。」

在越南方面提出抗議後，解放軍於8月17日至18日在南海西北部的北部灣進行實彈演習，透露出與越南的海上爭議將採取強硬態度，雙方對峙可能隨時爆發更激烈衝突。

越南國家邊境委員會前主任陳功軸（Tran Cong Truc）表示，根據1982年聯合國海洋法公約、2012年越南海洋法、各法律前例及國際仲裁法院在2016年所作的判決，南海南方海域歸屬越南專屬經濟區和大陸棚，包括萬安灘在內。他指出，中國這次派遣船艦到南海進行石油探勘，目的是決心實現「九段線」主張，借用南海南方地理實體隸屬南沙群島的理論，將越南沒有爭議的海域變成有爭議的海域，企圖將南海變成「家裡水池」。

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