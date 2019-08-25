台南騎士撞路樹！南檢相驗遺體「腋下背部裂傷」　大量出血亡

台南市安南區機車撞路樹命案，經檢察官相驗騎士遺體結果，該騎士因機車撞擊路樹，腋下背部裂傷併大量出血而死亡，相驗時遺體並無樹枝，腋下與背部傷口有連貫，檢察官已囑法醫師抽血，以檢測血液酒精濃度，查明是否涉及酒駕。

台南市警三分局指出，24日深夜11時53分許，接獲消防單位轉報案件，在安南區安吉路2段外側車道南向北過台江大道第2支路燈旁，有民眾倒於路中，員警獲報前往處理，發現傷患已由救護車送往安南醫院救治，惟傷重不治死亡。

警方說，經查林姓男子騎乘機車沿安吉路2段外側車道（南向北直行）於上述時、地，疑似發生交通事故，於25日凌晨0時38分不治死亡（酒測值無法檢測），經查雖現場無監視器，惟已取得在案發現場附近民眾行車紀錄器，連同相關資料，已提供台南檢署釐清。

台南地檢署25日下午5時指出，安南區機車撞路樹命案，經檢察官相驗騎士遺體結果，該騎士因機車撞擊路樹，腋下背部裂傷併大量出血而死亡，相驗時遺體並無樹枝，腋下與背部傷口有連貫。檢察官已囑法醫師抽血，以檢測血液酒精濃度，看是否涉及酒駕。

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