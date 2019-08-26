台南安平觀音亭三時繫念法事 　百僧共參法會殊勝圓滿

▲台南市安平觀音亭今年農曆7月25日中元普度，啟建中元報恩護國息災三時繫念法事，恭請極樂寺主持上悟下行和尚主法，百僧共參法會，規模盛大罕見，十分殊勝圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅/台南報導

台南市安平觀音亭今年農曆7月25日中元普度，啟建中元報恩護國息災三時繫念法事，恭請極樂寺主持上悟下行和尚主法，百僧共參法會，今年邀請安平「十角頭」宮廟代表參與，規模盛大罕見，十分殊勝圓滿。

台南市安平觀音亭主委吳高明月指出，農曆7月對佛教來說是慈悲月，安平觀亭從農曆7月1日開始，每晚舉行恭誦地藏經共修，持續至農曆7月22日，7月25日啟建中元報恩護國息災三時繫念法事，三時繫念法會既可超薦歷代祖先、累劫冤親債主，更可為眾生祈福、消災免難，可說是冥陽兩利。

下午1時恭請上悟下行和尚主法，並有130位僧眾共參法事，整個念佛堂都擠爆了，並視訊連線到隔壁的辦公室，二處室共有400多位的僧眾菩薩一起參與，念佛聲響徹雲霄，非常殊勝圓滿，觀音亭高主委並供養僧眾。而國曆8月26日上午9時，並發放安平區低收入戶白米與物資，幫助弱勢團體，發揚觀音佛祖慈悲世精神。

據了解，「三時繫念」是由元朝中峰國師所提倡，目的在超薦亡靈往生西方極樂世界，永離茫茫業海；生者若能以至誠心讀誦聽講，並發願奉行，更能因此受用，圓滿無上菩提。因此，三時繫念實為冥陽兩利的法事。

三時繫念法會帶領大眾從心地修行，懺悔三業罪，發願修學佛道，增長善根，繫念彌陀，求生淨土，在勸導亡者信願念佛、求生淨土的同時，也勉勵自己度向彼岸。淨土法門是佛教修行法門之一，而三時繫念更為淨土法門殊勝的行持之一。

「三時」有兩個說法，一指早晨、日中、日沒之時；一指詮一切有、詮一切空、詮一切中等三時；「繫念」指身、口、意三者觀《阿彌陀經》經文而繫念往生阿彌陀佛極樂淨土。

台南市安平觀音亭，今年亦邀請安平「十角頭」宮廟代表，全程參與法會，並虔誠跟隨法師雙手端棒「超薦牌位」，在完成法會儀式後，以火化之迴向亡者，令其罪障消除，往生佛國，而達法會冥陽兩利的目的。