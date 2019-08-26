「這些畫不能分散、要回到台灣」　順天625件「國家寶藏」返台開箱被讚爆

▲「這些畫不能分散、要回到台灣！」順天美術館625件國家寶藏返台，將在8/28舉行開箱記者會。（圖／鄭麗君臉書）

記者林育綾／綜合報導

橫跨近一世紀的台灣藝術家畫作，原本由位在美國加州的順天美術館收藏600多件的「國家寶藏」，無酬捐贈給文化部，完成了許鴻源博士生前的心願「這些畫不是我個人的，是台灣人的財產，要完整蒐藏，不要分散，有一天要回家、回到台灣。」同時也象徵政府接下「重建台灣藝術史」的重要里程碑，文化部鄭麗君近日在臉書分享影片，揭開當時看見625件台灣寶藏的震撼感動，以及順天收藏的初衷，影片也被5千網友感動讚爆。

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文化部長鄭麗君在影片中提到，「台灣人好像是自己故鄉的異鄉人，立足在自己的土地上，又對自己那麼陌生。」她說，也許我們都知道歐洲有米勒畫農民，但我們的本土藝術家洪瑞麟，他有許多礦工和工人的作品，「我們對於世界藝術史或許都有一定的瞭解，但就我們自己土地上的藝術史，其實我們並沒有好好深入地去瞭解。」

鄭麗君說，過去在台灣，「國家並沒有系統性的建立屬於這塊土地上的藝術史」，因此近2年文化部在前瞻基礎建設計畫中提出「重建台灣藝術史」計畫，就是希望讓每個台灣人都可以懷抱熱情與多元視野，去欣賞和探索台灣藝術發展的歷程，讓台灣藝術的重新發現與述說成為一種運動。

而順天典藏能夠「回家」，完成許博士的遺願，象徵的正是重建台灣藝術史跨出重要的一步。

▲鄭麗君去年在陳飛龍館長帶領下，參觀位於美國的順天美術館，初次見到600多間「國家寶藏」。



順天堂藥廠創辦人許鴻源用自己的力量，耗費20年時間，一點一滴收藏台灣藝術作品，橫跨日治時期到當代「將近一世紀」藝術家畫作，可說是台灣藝術史的縮影！

這些藝術家包括：陳澄波、廖繼春、李梅樹、郭雪湖、李石樵、顏水龍等活躍於日治時期的前輩藝術家；呂基正、張義雄、洪瑞麟、廖修平、蕭如松、陳正雄等於戰後各執牛耳的藝術家；以及陳庭詩、秦松、席徳進、沈耀初等於戰後來台成長、發展的藝術家等。蒐藏觸角也延伸至70、80年代赴美留學的年輕學子，如薛保瑕、梅丁衍、許自貴、賴純純、黃銘哲等，該等都已是當今活躍於畫壇的重要藝術家。

收藏作品多達625件，原本典藏在許鴻源博士與夫人許林碖於1993年創立的「順天美術館」，不過許博士在生前曾說，「這些畫不是我個人的，是台灣人的財產，要完整蒐藏，不要分散，有一天要回家、回到台灣。」因此長子許照信為了實現父親遺願，2018年9月與文化部長鄭麗君簽訂合作意向書，將全數館藏贈予文化部，並由國立台灣美術館進行典藏、維護。

▲600多件國家寶藏返台後，鄭麗君8月到國立台灣美術館參與部分順天藏品的入藏作業。（圖／鄭麗君臉書）

625件順天館藏的「國家寶藏」在今年6月舉行返鄉告別展之後，終於回到台灣！鄭麗君8月中到國立台灣美術館參與部分順天藏品返台後的入藏作業，提到「 時至今日，我腦海裡仍深刻記著，去年中秋，在許鴻源博士長子許照信董事長及陳飛龍館長的引領下，初次看到6百多件台灣藝術寶藏，心裡的震撼與感動。」更說，「接下來是政府的事了！」

她也表示，8月28日文化部將在國立台灣美術館舉辦順天美術館捐贈開箱及感謝記者會，感謝順天堂藥廠創辦人許鴻源博士家族無私的慨捐，以及陳飛龍館長多年來守護順天畫作的付出，後續由國美館進行相關藏品整飭、研究、保存、維護、修復等作業，預計於2020年下半年舉辦第一檔展覽，屆時就能讓這批完整遺留在海外的「國家寶藏」與國人見面。

網友看了影片也紛紛狂讚，並感動留言「看了這影片讓我忍不住掉淚，感謝順天美術館的許鴻源博士，也很感謝文化部長鄭麗君的努力！」「因為鄭部長的用心，才讓順天堂放心交棒如此龐大的資產。」「謝謝順天堂，保存文化資產讓我們後代子子孫孫能夠欣賞，了解屬於我們自己的文化！」「一定帶孩子去看回家的畫作，謝謝順天堂的無私！」

▲鄭麗君預告，這些珍貴的台灣藝術寶藏，預計於2020年下半年舉辦第一檔展覽。（圖／鄭麗君臉書）