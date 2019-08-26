川普稱北京致電華府盼重回「談判桌」　耿爽：沒有聽說過

▲川普。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普26日在法國G7峰會上說中國政府25日晚間致電華府稱「希望重回談判桌」，並指出美方會很快和中方認真地磋商以達成協議。不過，中國外交部發言人耿爽26日明確告訴記者，他沒有聽說過這種情況。

中國外交部26日的例行記者會上，有記者問及「美國總統川普稱美中雙方周末通了兩次電話，這是真的嗎？你知道通話內容嗎？中方是否願同美繼續進行經貿磋商？」耿爽對此強調，「我可以明確告訴你，我沒有聽說過這種情況。」

耿爽指出，中方一直強調，「中美在經貿領域存在的分歧應該通過對話協商加以解決。美方進一步提高對中國輸美商品關税税率，嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，踐踏多邊貿易規則，損害中美兩國利益，威脅全球產業鏈供應鏈安全，拖​​累國際貿易和世界經濟增長，完全是損人害己，絲毫不具建設性。」

▲美中貿易戰升級。（圖／路透）



最後，他呼籲「美方能盡快回歸理性，停止錯誤做法，為雙方在相互尊重、平等互利基礎上開展磋商創造條件。」不過，路透社的報導指出，中美貿易有關的通話一般由中國商務部發表說明，但目前商務部暫未回應。

針對美中貿易糾紛升級，劉鶴26日表示，中方願用冷靜的態度，透過磋商解決問題，「貿易戰升級不利於中國、不利於美國、也不利於全世界人民利益」，將繼續創造良好的投資環境，保護產權，堅持在開放條件下推動智能產業發展，堅決反對技術封鎖和貿易保護主義，努力保護產業鏈完整性。

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer，左）與中國國務院副總理劉鶴（右）。（圖／達志影像／美聯社）