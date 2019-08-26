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川普G7吃不開「被挑釁居守勢」淪旁觀者　華郵：被不聽話的世界領袖圍繞

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▲▼ G7／川普。（圖／路透）

▲ 美國總統川普（中）與法國總統馬克宏（右）。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

七大工業國峰會（G7）即將邁入最後一天，但根據美媒《華盛頓郵報》分析，向來習慣在各種領導人峰會炫耀影響力的川普似乎踢到鐵板，不論在美日貿易談判、美英貿易協議或是伊朗外長查瑞夫的現身，都讓川普居於守勢。對川普而言，此次峰會氣氛似乎不那麼友善。

美中

儘管美中貿易戰不是G7主要討論議題，但也是次要項目之一。當川普被問及是否重新考慮這場關稅戰時，他回答「是的當然，為什麼不」、「我對每件事都再考慮」。外界解讀，川普為這場貿易戰再度帶來不確定性。

▲▼ G7／川普。（圖／路透）

隨後，白宮新聞秘書葛莉珊（Stephanie Grisham）立刻澄清，川普後悔、要重新考慮的並不是發動貿易戰，而是應該對中國更強硬，遺憾沒有把對中國進口商品的關稅提高更多。

但事實上，川普是被不同的記者問了3次同樣的問題。儘管他有可能只是隨口回應，但也顯示缺乏堅定決心，且在貿易戰這種消耗戰上，可能產生極大的反效果。

美英

儘管川普否認各國領袖沒有在關稅方面向他施壓，但過沒多久，英國首相強生（Boris Johnson）當面罕見向川普提出緩和貿易戰緊張局勢的請求。

▲▼G7／美國總統川普、英國首相強生。（圖／路透社）

▲ 美國總統川普周末會見英國首相強生時表示，美英會「很快」達成重大貿易協議。（圖／路透社）

「我祝賀美國經濟取得一切成就，很高興能看到這一點」，但強生話鋒一轉提到，「整體來說，我們支持貿易和平，如果可能的話盡量降溫。基本上，我們不喜歡關稅。」

美日

不過，強生並不是唯一溫和反駁川普的人。川普在G7峰會上表示，美日雙方已經「原則上」達成協議，有機會於9月簽署，日本同意購買美國過剩的玉米。

當川普想要進一步請日本購買「數億美元的玉米」時，安倍僅回覆「可能購買美國玉米」，同時強調相關作業將轉由日本民間部門處理，「我們還有些事情需經工作層級來完成。」

▼ 日美針對貿易談判達成基本協議。（圖／翻攝自推特／Donald J. Trump）

▲美國總統川普（右）與日本首相安倍晉三（左）就日美貿易談判達成基本協議。（圖／翻攝自Donald J. Trump的Twitter）

美伊

在此次G7峰會中，最令外界關注的焦點莫過於伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）的造訪。據瞭解，查瑞夫是接受法國總統馬克宏的邀請才前來，其他國家領導人並沒有接獲任何事前通知。

報導分析，馬克宏此舉相當不尋常，冒著惹怒川普政府的風險，且查瑞夫的現身也顯示出，美國在處理伊朗問題這方面變得更加孤立。川普對此低調回應，「我們將自行（與伊朗）做接觸，但我無法阻止大家談論。如果他們想要談，他們可以談。」

▲伊朗外交部長扎里夫在G7期間和法國總統馬克宏會談（圖／翻攝自Twitter@JZarif）

消息一出，前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）在推特痛批，「馬克宏這是在操作，很沒誠意」，更在同篇貼文加註標籤「這不是朋友會做的（#NotWhatFriendsDo）。

報導認為，查瑞夫造訪G7會場算是種挑釁行為，而這種挑釁原本是美國人習慣在川普身上所看到的行為；如今，川普這回似乎變成一名旁觀者，置身在一群越來越多且有些不聽話的世界領袖當中。

▼ 由左至右為日本首相安倍晉三、美國總統川普、法國總統馬克宏、德國總理梅克爾、加拿大總理杜魯道。（圖／路透）

▲▼ G7／川普。（圖／路透）

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關鍵字：G7,華盛頓郵報,川普,強生,安倍晉三,伊朗,北美要聞

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