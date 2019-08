川普G7吃不開「被挑釁居守勢」淪旁觀者　華郵：被不聽話的世界領袖圍繞

▲ 美國總統川普(中)與法國總統馬克宏(右)。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

七大工業國峰會(G7)即將邁入最後一天,但根據美媒《華盛頓郵報》分析,向來習慣在各種領導人峰會炫耀影響力的川普似乎踢到鐵板,不論在美日貿易談判、美英貿易協議或是伊朗外長查瑞夫的現身,都讓川普居於守勢。對川普而言,此次峰會氣氛似乎不那麼友善。

美中

儘管美中貿易戰不是G7主要討論議題,但也是次要項目之一。當川普被問及是否重新考慮這場關稅戰時,他回答「是的當然,為什麼不」、「我對每件事都再考慮」。外界解讀,川普為這場貿易戰再度帶來不確定性。

隨後,白宮新聞秘書葛莉珊(Stephanie Grisham)立刻澄清,川普後悔、要重新考慮的並不是發動貿易戰,而是應該對中國更強硬,遺憾沒有把對中國進口商品的關稅提高更多。

但事實上,川普是被不同的記者問了3次同樣的問題。儘管他有可能只是隨口回應,但也顯示缺乏堅定決心,且在貿易戰這種消耗戰上,可能產生極大的反效果。

美英

儘管川普否認各國領袖沒有在關稅方面向他施壓,但過沒多久,英國首相強生(Boris Johnson)當面罕見向川普提出緩和貿易戰緊張局勢的請求。

▲ 美國總統川普周末會見英國首相強生時表示,美英會「很快」達成重大貿易協議。(圖/路透社)

「我祝賀美國經濟取得一切成就,很高興能看到這一點」,但強生話鋒一轉提到,「整體來說,我們支持貿易和平,如果可能的話盡量降溫。基本上,我們不喜歡關稅。」

美日

不過,強生並不是唯一溫和反駁川普的人。川普在G7峰會上表示,美日雙方已經「原則上」達成協議,有機會於9月簽署,日本同意購買美國過剩的玉米。

當川普想要進一步請日本購買「數億美元的玉米」時,安倍僅回覆「可能購買美國玉米」,同時強調相關作業將轉由日本民間部門處理,「我們還有些事情需經工作層級來完成。」

▼ 日美針對貿易談判達成基本協議。(圖/翻攝自推特/Donald J. Trump)

美伊

在此次G7峰會中,最令外界關注的焦點莫過於伊朗外長查瑞夫(Mohammad Javad Zarif)的造訪。據瞭解,查瑞夫是接受法國總統馬克宏的邀請才前來,其他國家領導人並沒有接獲任何事前通知。

報導分析,馬克宏此舉相當不尋常,冒著惹怒川普政府的風險,且查瑞夫的現身也顯示出,美國在處理伊朗問題這方面變得更加孤立。川普對此低調回應,「我們將自行(與伊朗)做接觸,但我無法阻止大家談論。如果他們想要談,他們可以談。」

▲伊朗外交部長扎里夫在G7期間和法國總統馬克宏會談(圖/翻攝自Twitter@JZarif)

消息一出,前美國駐聯合國大使海利(Nikki Haley)在推特痛批,「馬克宏這是在操作,很沒誠意」,更在同篇貼文加註標籤「這不是朋友會做的(#NotWhatFriendsDo)。

報導認為,查瑞夫造訪G7會場算是種挑釁行為,而這種挑釁原本是美國人習慣在川普身上所看到的行為;如今,川普這回似乎變成一名旁觀者,置身在一群越來越多且有些不聽話的世界領袖當中。

This is completely disrespectful to @realDonaldTrump and the other leaders at the G7. Iran supports terrorism at every turn and continues to pursue “Death to America”. Manipulative of Macron to do this and very insincere. #NotWhatFriendsDo https://t.co/ujDe81c433