鋼琴可以360度旋轉！開賣3小時秒殺「飛天鋼琴」結合音樂馬戲零冷場



▲鋼琴可以懸空漂浮、單腳站立、360度旋轉！比利時「德爾克與費昂馬戲團」的代表作《飛天鋼琴》開賣3小時秒殺。（圖／台中國家歌劇院提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

比利時「德爾克與費昂馬戲團」的代表作《飛天鋼琴》，在27日至28日於台中國家歌劇院演出3場，當初一開賣就在3小時內完售，不但座無虛席，60分鐘演出零冷場，其中鋼琴不但能懸空轉動，還能單腳站立，讓觀眾驚呼連連「完全沒想到鋼琴竟然可以做這麼多事，還可以360度旋轉！」



▲《飛天鋼琴》在全世界演出超過900場。

《飛天鋼琴》在2010年首演，之後巡演澳洲墨爾本藝術節、法國外亞維儂藝術節⋯等各大重要活動，至今已到過數十個國家，演出場次超過900場。今年《飛天鋼琴》在台中國家歌劇院表演消息一出，3場票券在啟售當日3小時內就搶購一空。

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▲《飛天鋼琴》在台中國家歌劇院三場演出都爆滿！

「新馬戲藝術家」德爾克畢業於比利時當代特技藝術學院、加拿大蒙特婁國立馬戲學校，擅長魔術、雜技與肢體特技，在世界各地藝術節與街頭演出。2005年與鋼琴家費昂．范．艾費根成立「德爾克與費昂馬戲團」，作品巧妙融合默劇、魔術、雜耍、特技及音樂，兼具藝術的質感與街頭的鮮活。

▲鋼琴家費昂則對抗地心引力，坐在懸空轉動的鋼琴前，指間仍然流瀉出充滿情感的旋律。

法國電視新聞台曾說，《飛天鋼琴》是一個「無言語卻細膩的精彩表演」，德爾克與費昂精巧地編排引人入勝的雜技動作與音樂，構築出兼具技巧與幽默的演出，跨越了語言藩籬，這是《飛天鋼琴》讓世界各地的觀眾都能沉醉其中的原因。

周末在台中國家歌劇院欣賞到《飛天鋼琴》的大小觀眾，品嘗到用音樂與馬戲編織而出的奇幻狂想，在節目中，一位受失眠所苦的男子終於趴在平台鋼琴上睡著了，他也進入充滿想像奇幻之境。鋼琴此時竟然緩緩騰空浮起，只見馬戲藝術家德爾克毫不費力地以後空翻、單手倒立平衡等高難度雜技動作穿梭其中。

▲▼觀眾表示「完全沒想到鋼琴竟然可以做這麼多事，可以360度旋轉，還可以單腳站立。

鋼琴家費昂則對抗地心引力，坐在懸空轉動的鋼琴前，指間仍然流瀉出充滿情感的旋律，並邀請小朋友上台一起完成魔術，讓在場觀眾深受吸引，也被兩人的互動逗得哈哈大笑。在看見鋼琴「起飛」的那一刻，全場觀眾都發出驚呼，讓陪伴小孩的家長也表示「完全沒想到鋼琴竟然可以做這麼多事，可以360度旋轉，還可以單腳站立，這場演出真的十分精采，我們真的非常喜歡。」