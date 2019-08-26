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繼「榨菜說」...黃世聰稱北斗衛星比GPS好用！網笑翻：這個沒法寄

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▲北斗衛星系統預計2020年提供全球服務。（圖／翻攝自新華網）

▲北斗衛星系統預計2020年提供全球服務。（圖／翻攝自新華網）

記者邱茀濱／綜合報導

財經專家黃世聰此前發表「大陸人吃不起榨菜」的言論及把「涪」（ㄈㄨˊ）念作ㄆㄟˊ的謬誤，引發大陸網友的砲轟。不過，他近日又在節目上大讚「中國大陸的北斗衛星已經有35顆，比GPS的31顆還要多，所以精準度會比GPS要更高」。消息一出，大陸網友紛紛留言笑說「這個可不能寄給你」、「衛星不能給了哦」。

黃世聰近日在談話性節目上指出，中國這幾年不斷發射衛星上外太空，目前北斗衛星已經有35顆，比GPS的31顆還要更多，所以精準度會比GPS要更高，且此技術是近幾年來的，比20、30年前的GPS還要進步。

黃世聰的言論一出，立刻引發大批網友留言笑說，「北斗衛星系統不會送給你的」、「他是不是想要一個北斗導航儀」、「這個可不能寄給你」、「又想騙我們寄衛星」、「這個送不了」、「這說明榨菜還是管用的」、「兩箱榨菜讓他知道不能胡說八道了」、「榨菜是補腦的」。

▲▼黃世聰在節目上的言論，讓大批網友笑翻。（圖／翻攝人民日報微博截圖）

▲黃世聰在節目上的言論，讓大批網友笑翻。（圖／翻攝人民日報微博截圖）

此前，他因「大陸人連榨菜都吃不起了」的言論一炮而紅，甚至還被網友點出竟把「涪」（ㄈㄨˊ）念作ㄆㄟˊ的錯誤，引發不少網友留言轟「真的吃不起榨菜，因為現在都改吃牛肉、龍蝦了」、「馬上買8包來壓驚，吃一包扔一包」、「其實我不太喜歡炫富，但我不小心買了10包，只好給大家看一下」、「茶葉蛋配榨菜肯定是有錢人家」。

黃世聰還因此收到兩箱榨菜，並在臉書上表示「想到如此貴重的禮物到手，心情無限激動，而且在這段時間，身旁所有好友丶主持人丶來賓，都很想吃涪(音福）陵榨菜，因此除了準備回家好好享受的份額外，我也把榨菜分送給各位好友。」

他寫道，「除了希望大家別像我一樣念錯字外，也希望大家能藉由吃榨菜，多多瞭解中國大陸的風俗民情。最後感謝寄來榨菜的朋友，以及所有網友對我的指教，給我上了一課，感謝大家！」

▲▼ 黃世聰收到榨菜 。（圖／翻攝自臉書／黃世聰）

▲ 黃世聰收到榨菜 。（圖／翻攝自臉書／黃世聰）

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關鍵字：北斗衛星,GPS,黃世聰

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