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影／批通識教材「煽動抗爭」！　央視主播：香港早該排毒了

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 記者洪珮瑄／綜合報導

香港市民25日舉行「荃葵青集會」，警民雙方爆發激烈衝突，導致多人受傷，甚至還有示威者在集會地點取下五星旗，並且鋪平放在地上任人踐踏。大陸央視主播昨（25）日在節目《主播說聯播》中評論香港近況，並表示「早該排毒了」，相關話題立刻登上熱搜榜首。

▲批通識教材「煽動抗爭」！　央視主播：香港早該排毒了（圖／翻攝抖音：cctvxwlb）

▲央視主播昨日評論香港近況，登上熱搜排行榜。（圖／翻攝抖音：cctvxwlb）

央視主播剛強指出，香港真相已被蒙蔽，除了「毒」媒體之外，主要歸咎於那些夾帶私貨的通識教育教材，「有些教材甚至是由『佔中』分子所編寫，他們煽動抗爭、汙名化『一國兩制』，有了這樣『毒』教材的澆灌，許多香港年輕人人生的第一顆扣子怎麼能扣好？」

剛強強調，就香港目前的局勢來說，「早該『排毒、消毒』，甚至要『刮骨療毒』，只有把這全方面的毒素排出來，香港這顆東方之珠才有可能恢復往日容顏、風采依然。」

隨著抗爭風波持續，央視主播近日經常在「主播說聯播」的新聞時段中談香港局勢。主播海霞23日提到，華為發布了一款最新處理器，接著她又談論到港鐵不合作運動，「一些『亂港份子』近來在地鐵上鬧事，讓上班族非常不方便，有市民忍無可忍，就像這些亂港份子發問，我們不上班，你們吃什麼？」

▲批通識教材「煽動抗爭」！　央視主播：香港早該排毒了（圖／翻攝央視）

▲央視主播海霞表示，再這樣下去，香港人吃什麼？（圖／翻攝央視）

海霞表示，「香港持續的暴力示威，讓香港經濟造成了嚴重衝擊，例如餐飲業，估計8月就損失30億港幣；現在的香港除了天氣熱，各方面經濟都向寒冬一樣，如過再這麼折騰下去，我真的要問一句，香港人吃什麼？」

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關鍵字：通識教材,香港,排毒,央視主播,主播說聯播

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