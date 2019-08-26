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東亞唯一入圍！台灣iAuto團隊「杜拜無人車競賽」前進3強

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▲台灣iAuto團隊展示自駕巴士。（影／台大提供）

▲▼杜拜全球自駕運輸挑戰賽台灣大學的IAUTO車。（圖／台大提供）
▲杜拜全球自駕運輸挑戰賽台灣大學的IAUTO車。（圖／台大提供）

記者林妤柔／綜合報導

日前杜拜舉辦「2018-2019杜拜全球自駕運輸挑戰賽」，分為四項類組，一共六十多隊共同參與。臺灣iAuto團隊參加新創組競賽，成功從全球27個競爭隊伍中脫穎而出，進入前三，可望於今年10月爭取到該類組第一、第二名，並獲杜拜當局邀請進駐該國的新創基地，得到杜拜未來基金之投資機會。

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杜拜全球自駕運輸挑戰賽是受全球矚目的無人駕駛車競賽盛事，總獎金超過500萬美金。臺灣iAuto團隊是本次比賽唯一入圍的東亞國家團隊，該團隊的主要成員來自國立臺灣大學機械系、明志科技大學、艾歐圖科技公司、台塑汽車貨運公司及工業技術研究院。而挑戰賽的最終名次將在今年10月15日於杜拜舉行的頒獎典禮當天公佈。

▲▼杜拜全球自駕運輸挑戰賽台灣大學自駕卡車動態展示啟動儀式。（圖／台大提供）
▲杜拜全球自駕運輸挑戰賽台灣大學自駕卡車動態展示啟動儀式。（圖／台大提供）

臺灣iAuto團隊也於本日(26)於國立臺灣大學校舉辦「2018-2019杜拜全球自駕運輸挑戰賽-臺灣iAuto隊前進杜拜世界大會頒獎典禮記者會」，當日靜態展示國內首輛具備自動駕駛功能之多功能油電混合動力巴士，並將透過無線通訊遠端遙控一輛位於明志科技大學之自動駕駛卡車，進行自動駕駛卡車之實車道路展示。

由於團隊的自動駕駛系統設計方法符合國際車廠的系統功能安全性要求，具備高可靠度、高安全性之優點，且採用創新的系統功能互補式冗餘設計，可大幅降低系統硬體成本，提高整體自駕車的性能及可靠度；此外，該套自動駕駛系統採模組化設計亦整合工研院V2X車聯網技術，可安裝於不同種類的車輛上，在不破壞車輛原始結構與安全性的前提下達成半/全自動駕駛功能，亦可在必要時回復至人工駕駛模式，與杜拜當局對於無人駕駛的目標不謀而合，因而受到評審團青睞。

本次臺灣團隊參加杜拜世界自駕運輸挑戰賽獲得佳績，對於提升臺灣在自動駕駛技術領域的國際能見度將有極大幫助，此外，該團隊的成功經驗對於國內推動創新、創業與產業升級提供良好借鏡。

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關鍵字：臺灣iAuto隊,杜拜全球自駕運輸挑戰賽,無人車

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