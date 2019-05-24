金管會主委顧立雄示警　無人車發展將衝擊產險市場

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會主委顧立雄今天(24日)警示，無人車發展將對產險業帶來巨大的衝擊，未來無人車使用者越來越多，肇事率會越來越低，舊的車險保單恐逐漸消失，但目前沒有其他險種足以支撐現在產險市場。

顧立雄今天出席「未來AI發展下的金融科技與法律研討會」，他在演講時指出，無人車的發展，對現在的車險會有很大的衝擊，肇事率會大幅下降，基本上無人車發生風險機率，比人為要低很多，但目前我國產險業幾乎全部以車險為主，沒有其他險種足以支撐限在地產險市場。

顧立雄會後受訪也表示，無人車確實會影響到整個車險的費率計算，將重新調整整個車險的費率，「但坦白講，我只知道影響會很大，這完全是看自動車駕駛的整個普及率，現在雖然還很少，但未來使用者越來越多，肇事率越來越低。」

產險市場要如何因應？顧立雄說，產險業界已經開始理解到這問題，但也可能產生出另一套市場，例如轉型為產品責任險，而未來車險的「駕駛行為運用服務」(Usage-Based Insurance，簡稱UBI)概念會更強，舊的車險險種會逐漸消失，但新的車險會逐漸出來。

據保險局統計，從2016年以來，保險局已核准8家產險公司發行UBI車險，截至今年1月底，保費收入達1.25億元。