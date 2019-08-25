颱風夜與女友吵架！男駕車散心「失控撞斷路燈」　警救援意外撿到槍

▲王男清晨開車外出散心，但卻失控撞上安全島，還將路燈撞斷。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市一名30歲的王姓男子在颱風夜（24日）與女友發生口角爭執，清晨6時許負氣離家、駕車外出散心，不料行經七股區三股里市道173與南39-1線路口時，突然失控撞上分隔島，還將路燈硬生生撞斷。警方獲報趕抵現場，立即協助王男脫困，但卻意外在車內起出改造手槍、子彈、彈殼等，當場將其逮捕法辦。

據悉，王男在颱風與夜與女友吵架，心情不佳下便於清晨駕駛白色自小客外出散心，怎料卻在路口因不明原因失控撞上安全島，不只路燈被撞斷，車頭更當場全毀，王男全身多處擦挫傷，一度困在車內動彈不得。

警方接獲通報後立即趕赴現場，協助王男脫困，但眼尖的員警卻發現，受傷的王男眼神閃爍，心下覺得可疑，經清查車內後，果真發現駕駛座下藏有JP915改造手槍1把、9mm子彈2顆、彈殼1枚，經送往市警局鑑識中心後，初步認定該槍具有殺傷力。

事後王男經送醫治療後生命徵象穩定，他坦承槍枝確實為他所有。警方在訊後已將王男依法送辦，後續將持續追蹤槍枝來源。

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▼警方在救援受困的王男時，意外在駕駛座底下撿到槍。（圖／記者林悅翻攝）