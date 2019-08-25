動物滿天飛！2019國際風箏節　海陸動物齊翱翔

▲2019新竹市國際風箏節盛大展開。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

「2019新竹市國際風箏節」於8月25日於新竹漁港國際風箏賽場盛大登場，原定24日、25日舉行的風箏節活動項目受到輕度颱風白鹿影響，第一天24日活動取消，二天活動濃縮於25日一同舉辦，25日上午11點起，來自歐、美、亞等各國風箏團隊、逾百位風箏達人，將五顏六色的大型風箏佈滿了新竹漁港天空，老虎、猴子、河馬、大象、台灣黑熊、大蠑螈、鯊魚等動物風箏，在新竹國際風箏賽場演出空中動物園，譜出最美、最精采的快樂動物風箏嘉年華。

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▲來自英國、德國、美國、印尼、新加坡、澳門、日本與本國等8個地區逾百位風箏好手，帶來精采的風箏秀。



位於新竹市南寮漁港旁的8公頃草皮國際風箏賽場，是全國最大也是唯一的特色場地。風箏節現場宛如亞洲國際風箏聯合會，來自英國、德國、美國、印尼、新加坡、澳門、日本與本國等8個地區逾百位風箏好手，帶來精采的風箏秀。以「快樂森林」和「海洋世界」主題，讓猴子、老虎、河馬、大象、貓頭鷹、梅花鹿等森林動物與魟魚、章魚、鯊魚、鯨魚、海豚等海洋動物齊飛天際，本次風箏節活動預計能帶來超過10萬人次的人潮。

▲▼ 活動上午即湧入大批民眾前來觀賞，預計能帶來超過10萬人次的人潮。

在各國帶來的特殊造型風箏中，由德國團隊帶自製的20米長的大蠑螈風箏，英國團隊帶來小朋友喜愛的卡漫人物「超人」、「超能先生」、「貓女」等10米高的超級英雄造型風箏，峇里島隊則帶出他們的數十米讀傳統風箏Janggan箏，龍頭連結飄逸絲帶尾巴長度達數十米，在空中飛行相當壯觀。日本隊則由贏得世界冠軍，有空中霸王之稱的日本Airrex隊，為現場觀眾帶來精彩的動態特技表演，並與台灣隊聯手排出微笑圖案。新加坡團隊帶來毛毛蟲家族、澳門隊除了放飛奔馬風箏外，還將現場示範製作澳門特色的鬥風箏與台灣隊來場鬥風箏友誼賽。晚間則由台灣OA特技風箏隊自行設計、全球唯一，轉彎後會變色夜光風箏點畫夜空，同時地面上也結合夜光舞蹈，呈現出奇幻的視覺表演。

從上午開始，新竹漁港即湧入大批民眾前來觀賞，現場除了觀賞國內外好手的放飛風箏外，下午也安排MOMO家族、非洲戰鼓，馬力歐泡泡秀，為現場的大朋友小朋友炒熱歡樂氣氛，傍晚則由歌手楊蒨時精彩演唱，晚間則由夜間發光風箏帶來奇幻的視覺演出，讓來到漁港的民眾渡過一整個歡樂假日。