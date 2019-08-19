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2019新竹市國際風箏節登場　動物風箏總動員好繽紛

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▲2019新竹市國際風箏節8月24、25日登場　動物風箏總動員南寮天空好繽紛。（圖／新竹市政府提供）

2019新竹市國際風箏節8月24、25日登場　動物風箏總動員南寮天空好繽紛。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者曾韋倫／新竹報導

一年一度的「2019新竹市國際風箏節」將於8月24日、25日在新竹漁港熱鬧登場，今年的風箏節將以動物為主題，為南寮打造天空上的動物園，新竹市政府於今(19)日上午於新竹漁港國際風箏賽場舉行記者會，市長林智堅帶頭施放由大象、老虎、鸚鵡、魟魚串起，超過30公尺以上的動物風箏連線組合，他表示，自己上任後在原本的視線阻隔的漁港打造出一片大草地，搭配新竹得天獨厚的風成為絕佳的風箏場地，歡迎國人在8月24日、25日一起來放風箏。

林智堅市長表示，風是新竹的特產之一，因此新竹市政府連續3年在風箏賽場舉辦國際風箏節，前2年吸引了超過15萬人次參與，今年再度邀請來自國內外8個國家、超過20個風箏團隊前來參加，響應市民最喜愛的動物園將在年底開放，今年風箏節將以「動物」為主題，今日記者會現場已備好許多手工布製的動物造型風箏，大象、老虎、猴子、鸚鵡總動員，打造壯觀的「天空動物園」，周末活動正式開跑更安排一系列的活動，從親子到賽事，現場還會提供吃的、喝的，使整個活動都充滿歡樂的氣氛。

林智堅市長說，南寮漁港總共投入15億經費，執行21項大大小小的工程，如今脫胎換骨的南寮漁港、親子沙灘、魚鱗天梯和漁人碼頭，是市府一點一滴的改造，實現新竹居民的夢想，「市府儼然已經成為夢想實踐的團隊」，而且配合完整的活動規劃，讓整個漁港活絡起來，「有人潮就有錢潮」，之後將要改造直銷中心，讓外地觀光客來到新竹，除了體驗強勁的風之外，還能感受新竹道地且濃厚的人情味。

產業發展處表示，今年風箏節活動，邀請國外英國、德國、美國、日本、新加坡、印尼、澳門等多個地區風箏專家團隊，逾百位的國內外風箏達人帶來大型軟體風箏、造型風箏、特技風箏等風箏表演，今年特別企劃以快樂森林和海洋世界主題，讓猴子、老虎、河馬、大象、貓頭鷹等森林動物與魟魚、章魚、鯊魚、鯨魚、海豚等海洋動物齊飛天際。

除了主題動物風箏外，今年還有一層樓高的大書包風箏以及大型超人、貓女、超能先生等超級英雄系列風箏。特技風箏則特別邀請了贏得世界冠軍，有空中霸王之稱的日本Airrex隊與會，屆時將和國內的特技風箏隊互飆技術，聯袂演出特技大團飛。24日晚間則安排夜光風箏表演，結合夜光特技風箏與夜光舞蹈表演，啟動一場炫麗奪目的視覺饗宴。

活動時間訂於8月24日（六）下午3點到8點、8月25日（日）下午3點到6點。除了觀賞國內外好手的放飛風箏外，活動中安排MOMO家族、非洲戰鼓，以及超級偶像歌手楊蒨時等精彩表演，同時也策劃了多項好康活動，包括「環保愛地球換紀念風箏」， 持5張廢光碟或5顆廢電池，即可兌換今年活動紀念風箏，每天限量500份。另外活動當天現場「打卡國際風箏賽場送彩繪風箏」每天限量100份。還有澳門鬥風箏親子DIY活動，每天30名，邀請爸爸媽媽帶著大小朋友，一同度過歡樂假日。詳細活動資訊，請至活動網站查詢：http://www.hc-kite.com/。

今日記者會由8+特技風箏隊以精湛的特技風箏秀為活動揭開序幕，新竹市長林智堅偕同新竹區漁會總幹事童錦杰、新竹市特技風箏運動協會張世承理事長、亞洲國際風箏聯合會鄭凱元總經理等共同放飛大象造型風箏，議員林慈愛、議員吳國寶助理團隊、議員李妍慧助理團隊，以及多位里長也來到現場共襄盛舉。

▲2019新竹市國際風箏節8月24、25日登場　動物風箏總動員南寮天空好繽紛。（圖／新竹市政府提供）

2019新竹市國際風箏節8月24、25日登場　動物風箏總動員南寮天空好繽紛。（圖／新竹市政府提供）

▲2019新竹市國際風箏節8月24、25日登場　動物風箏總動員南寮天空好繽紛。（圖／新竹市政府提供）

2019新竹市國際風箏節8月24、25日登場　動物風箏總動員南寮天空好繽紛。（圖／新竹市政府提供）

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關鍵字：新竹市國際風箏節,風箏,南寮

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