竹市公立高國中小班班有冷氣　電力系統改善30校年底可望完工

▲新竹市推「班班有冷氣」三部曲，首批30校預計年底前可完成電力改善。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

受氣候變遷影響，每年夏季氣溫一路飆升，全台氣溫屢創新高，為提升學生校園學習環境，新竹市政府推動「學生教室降溫計畫」要讓全市公立國中小「班班有冷氣」，新竹市長林智堅說，計畫以三部曲推動，首先分3年編列4.5億預算，其次是進行老舊電力系統改善，最後則是裝設冷氣並調整契約容量；2019年度已編列1.5億預算，市府也已核定各校經費陸續改善老舊電力系統，目前已有近30所學校完成電力系統改善招標，完成電力系統改善後便可開始裝設冷氣，為夏季高溫做好準備。

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▲降溫計畫以三部曲進行，首先為編列預算，其次是進行老舊電力系統改善，最後一步則是裝設冷氣及調整契約容量。 （圖／記者陳凱力翻攝）

依現行教育部訂定《國民中小學設備基準》，冷氣空調並非一般教室基礎設備，不過，林智堅市長表示，因氣候變化，夏季高溫逐年上升，為讓中小學生有一個良好的學習環境，冷氣列為國教基本設備是正確方向。為協助學校裝設冷氣，新竹市的降溫計畫以三部曲進行，首先為編列預算，其次是進行老舊電力系統改善，最後一步則是裝設冷氣及調整契約容量，為全市46所公立國中小學4萬名學生打造舒適學習環境。

新竹市府自2018年起先盤點全市各校裝設冷氣需求後，並完成編列1.5億預算，市府目前亦已核定各校老舊電力系統改善經費，因各校電力系統設置年份、方式不同，分為高壓、低壓及表登系統，甚至還有學校兼具兩種以上系統，相當複雜。

接著還要請專業人士協助各校盤點電力系統及規劃設計，目前近30所學校完成招標，並陸續啟動電路改善施工，其餘學校也陸續進行招標作業；預計2109年第一批學校可順利裝設冷氣，讓學生在舒適的環境中開心學習。

【新竹市公立高國中小班班有冷氣進度】

已完成電力系統改善招標：

建功高中、香山高中、培英國中、光華國中、育賢國中、虎林國中、南華國中、內湖國中、三民國中、新科國中、東園國小、茄苳國小、關東國小、香山國小、南寮國小、西門國小、竹蓮國小、三民國小、水源國小、東門國小、朝山國小、載熙國小、龍山國小、大庄國小、北門國小、大湖國小、科園國小、清草湖國小



電力系統改善招標中：

光武國中、民富國中、富禮國中、建功國小、水源國小、頂埔國小、高峰國小、內湖國小、南隘國小、舊社國小、陽光國小

無須電力系統改善：

成德高中、建華國中、竹光國中、虎林國中、港南國小

新設校併工程辦理：

華德福實驗學校、關埔國小