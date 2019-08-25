林右昌自稱已瘦4公斤　蔡英文：身材不是重點　會做事才是

記者楊蕓／台北報導

基隆市長林右昌學生時期帥照曝光，引發網友熱烈迴響，日前林右昌宣示要開始瘦身減重計畫，25日出席童軍活動時，媒體關心減肥成果，他便轉頭向總統蔡英文說，「報告總統！我已經減4公斤」，蔡英文則笑回，「身材不是重點，會做事才是重點，不是嗎？」

林右昌學生時期的照片日前曝光，濃眉大眼的模樣引發網友熱議神似日本男星三浦春馬，在眾多網友的激勵下，林右昌下定決心開始調整飲食和運動，22日受訪時還宣示，未來的3個月要瘦身減重。

蔡英文25日上午出席「中華民國童軍總會第26屆理事長暨理監事就職典禮」，會後接受媒體訪問，擔任童軍總會理事長的林右昌也在一旁陪同。

今天距離林右昌宣誓減重還不到一週，媒體問蔡，覺得林右昌減肥成功嗎？蔡英文先是看了一眼林右昌，並打趣說「哎！這題你自己回答吧！」站在一旁的林右昌則趕緊說，「報告總統！我已經減4公斤了。」

蔡英文接著又看了一眼林右昌，「這樣看也很好看啊！」記者追問還有哪些縣市長需要減肥？蔡英文笑說，剛剛林右昌就告訴她，他不要跟其他人比較，「我想，身材不是重點，會做事才是重點，不是嗎？只要健康就好。」

▼林右昌。（組合圖／翻攝自貓與邪佞的手指臉輸粉專、「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）