紐國少女染麻疹遊「迪士尼、環球影城」　美加州急警告

▲該名確診的紐西蘭少女也到過好萊塢。(圖/取自免費圖庫Pixaby)

實習記者任珈萱/綜合報導

一名感染麻疹的紐西蘭少女,於上月去迪士尼和諸多美國觀光景點。加州衛生局人員也警告,這段時間內,有百名旅客都到過這些熱門景點,很有可能暴露於病毒中。

綜合外媒報導,根據美國疾病管制暨預防中心(Centers for Disease Control and Prevention)資料顯示,從2018年10月以來,美國30個州已通報超過1200起的麻疹病例,是1/4世紀以來,最為嚴重的一次。洛杉磯郡衛生局(Los Angeles County Department of Public Health)也於周五晚上警告,一名外來的麻疹病患於感染期間,在洛杉磯旅遊,目前正釐清有哪些人是暴露於麻疹風險之中。

據了解,該名女孩在南加州旅遊期間,曾去過環球影城(Universal Studios Theme Park)、好萊塢(Hollywood)及和聖塔蒙尼加(Santa Monica)景點。橘郡衛生保健局(Orange County Health Care Agency)也表示,該女孩於11日至15日在南加州旅遊,也於12日去位於安那罕市(Anaheim)的迪士尼樂園。

截至目前為止,洛杉磯麻疹案例一共16起,其中11名確診患者曾在城內各地走動。美國疾管局本表示,本月8日至15日期間,境內麻疹病例增加了1.8%。

麻疹是一種好發在兒童身上的傳染病,但成人也有一定機會感染。兒童常見的急性病毒是由麻疹病毒引起,典型的症狀包括四天的發燒,及出現咳嗽、鼻炎以及結膜炎的症狀,伴隨著發燒及紅疹。