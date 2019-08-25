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颱風夜酒駕失控！花蓮男連撞3車再衝進人行道　行人險遭殃

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▲▼羅姓男子疑似酒駕，颱風夜開車行經花蓮市國聯一路時，先是撞上同向一輛汽車，再撞及路邊停放的二輛汽車，最後再衝向人行道上。（圖／民眾提供，下同）

男子疑似酒駕，颱風夜開車行經花蓮市國聯一路時，先是撞上同向一輛汽車，再撞及路邊停放的二輛汽車，最後再衝向人行道上。（圖／民眾提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名20多歲的羅姓駕駛，24日在白鹿颱風過境晚間約10點左右，駕駛一輛白色小客車行經花蓮市國聯一路時，失控撞上一輛同向汽車後再續衝撞路邊停放的2輛汽車，最後車再衝進人行道GOGORO換電站內，所幸人行道的民眾閃躲得快沒被撞到；而肇事駕駛和前座乘客則是受傷送醫急救。

▲▼羅姓男子疑似酒駕，颱風夜開車行經花蓮市國聯一路時，先是撞上同向一輛汽車，再撞及路邊停放的二輛汽車，最後再衝向人行道上。（圖／民眾提供，下同）

警方表示，肇事的羅姓駕駛在24日晚間10點左右，車上載著3名乘客，疑似酒後駕車加上天雨路滑視線不佳，先擦撞到同向行駛的一輛車後，再撞上路旁停放的2輛汽車，接著車子衝上人行道上，1名行人連忙閃避幸運躲過，最後肇事車輛撞進機車換電站才終於停下。

▲▼羅姓男子疑似酒駕，颱風夜開車行經花蓮市國聯一路時，先是撞上同向一輛汽車，再撞及路邊停放的二輛汽車，最後再衝向人行道上。（圖／民眾提供，下同）

▲警消人員到場將坐在副駕駛座受困的男子救出送醫。

警消人員到場後，坐在副駕駛座的男子原受困在車內，被救出送醫所幸沒有大礙。遭撞住戶無奈向警方說明，都準備要睡覺休息了，突然「碰」一聲巨響，開燈下樓察看，就變成這樣了，簡直就是晴天霹靂。警方指出，駕駛事後已被警方帶回警局偵辦進行酒測，詳細肇責將進一步釐清。

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