觀塘遊行爆衝突　發起人劉頴匡被捕：政府打壓市民和平訴求

▲劉頴匡。（圖／翻攝自維基百科）

記者馬叔安／綜合報導

24日觀塘遊行發起人劉頴匡在當天傍晚被捕。他表示，協助疏散人群是警方的責任，不能因市民未能從合法遊行中即時疏散，就立刻以非法集結罪拘捕，這無異於強逼市民墮入法網。他並批評警方及政府用盡方法，打壓市民以和平方式表達訴求。

東網報導，代表律師引述劉頴匡表示，主辦方宣佈觀塘遊行於在下午6時15分結束，其後劉與同行糾察及義工，約9男8女，沿海濱道運送大聲公等遊行物資離開現場，於約6時半被警員截查並以非法集結拘捕。

▲ 觀塘遊行。（圖／路透）

根據維基百科，劉頴匡生於1993年，於2014年初應中學老師、新同盟譚凱邦的邀請下，加入新民主同盟，擔任沙田博康的地區主任，並創立政治組織沙田社區網絡，他於今年7月與一群香港網友籌辦由尖沙咀梳士巴利公園出發，遊行至香港西九龍站的七七遊行。

針對「反送中」議題，香港有市民24日於觀塘區發起反修例遊行，這次遊行主題為「燃點香港，全民覺醒」，目的是爭取政府回應「撤回」逃犯條例、實現雙普選等「五大訴求」，及關注區內智慧燈柱可能用作監控用途。遊行申請人劉頴匡批評政府和港鐵合謀阻止市民集會權利，變相阻礙市民活動，以及智慧燈柱是嚴重侵犯私隱。

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