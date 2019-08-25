單警持槍「1群鏡頭全來拍」　反送中警民媒體互動受關注

▲《人民日報》發表疑似反送中遊行現場照片。（圖／翻攝自微博／人民日報）

記者馬叔安／綜合報導

隨著香港「反送中」活動延燒，抗議現場警方、示威者與媒體之間的互動也為外界所關注，日前曝光的照片中，有大批媒體與民眾將鏡頭集中對準一名站在道路轉角處，手持槍械的員警，也讓對媒體報導角度的討論浮上檯面。還有國外網站的圖片中，疑似示威者在衝突場合手持手槍。

《人民日報》24日在微博發表一張照片，在一個疑似香港街頭的轉角，有一名全副武裝的員警持槍站在街角，槍枝瞄準前方，一旁有大群身穿黃色背心的媒體和民眾，將鏡頭對準該員警，微博並搭配文字，「香港下午遊行的一幕#他們都把鏡頭對準了警察# ​​​​」。微博下方有網友留言，「真是具有諷刺意味的一張圖啊！」

此外，臉書粉專「婷婷看世界」24日晚間貼出一張照片，一名黑衣蒙面者手持手槍瞄準前方，身邊有許多其他黑衣人在往他槍枝所指方向奔跑，其中大多數人都頭戴安全帽、護目鏡，還有站在一旁的人手持木棍。從外型上看，圖中人所持的手槍類似奧地利廠商出產的「克拉克17」。該臉書粉專沒有在這張照片中搭配任何文字說明。

記者查詢發現，這張照片來源於圖片平台「gettyimages」，時間為本月24日，根據網站圖片說明，這是觀塘1名示威者在遊行之後與警方的衝突中射擊BB槍。