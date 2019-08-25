觀塘遊行再爆警民衝突「29人被捕」10人受傷　港警凌晨發聲明！

▲香港觀塘遊行發生多起警民衝突。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

香港各種遊行集會不斷，24日有市民發起觀塘遊行，之後在多區爆發警民衝突。香港警方表示，一共拘捕了19名男子和10名女子，年齡介於17-52歲之間，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器及襲警等。

綜合港媒報導，警方於25日凌晨發聲明指出，早前就昨日在觀塘區舉行的遊行發出不反對通知書，但是部分激進示威者偏離遊行路線，並出現堵路、破壞智慧燈柱及襲警察等行為，警方對此予以嚴厲譴責。

警方也表示，昨午約2時起，大批示威者集結在觀塘偉業街、海濱道和常悅道一帶，並用水馬、竹枝等雜物設置路障，阻塞交通。激進示威者在觀塘常悅道以電鋸破壞多條智慧燈柱，嚴重威脅在場人士及道路使用者的安全。示威者又向警務人員投擲硬物及汽油彈，損毀警車，亦令記者腳部受傷。

香港醫管局表示，截至周六晚上11點，在觀塘及黃大仙示威活動中，共有10人受傷送院。在觀塘區示威活動中，一共有8人送院，其中2名男子傷勢嚴重，1名男子穩定，另外4男1女已經出院。至於在黃大仙的示威活動中，有1男1女送院，兩人情況穩定。

政府發言人24日晚上回應，強烈譴責暴力示威者縱火、投擲懷疑汽油彈及以磚塊攻擊警員，又指已多番澄清智慧燈柱不涉人臉識別功能，示威者罔顧事實大肆破壞實屬不可理喻。