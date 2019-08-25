唯一參選人「得票率98%」！賀一誠當選澳門第5任特首

▲賀一誠。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

澳門特別行政區在25日第5任行政長官選舉，唯一的候選人賀一誠獲392票、7票空白票、一票廢票，以98%的得票率順利當選，將於12月接掌特首。賀一誠10日發表參選政綱，其參選理念是「協同奮進、變革創新」，並提出提升公共治理水平等5大施政構想。

香港01報導，賀一誠上月獲379名選委提名，佔全數選委400人的92%，成為唯一的候選人，他也是3名特首首次參選中，得票率最高的一位，1999年何厚驊得票率為82.7%，而2009年崔世安得票率為95.3%。於此之前，賀一誠曾在6月時表示，若他當選特首，會考慮與香港銜接有關移交逃犯的事宜。

賀一誠的參選政綱圍繞「穩固成功態勢，穩續和諧大局」的主軸，其施政構想包括「提升公共治理水平」、「推動經濟多元發展」、「優化民生建設成效」、「加大人才培養力度」和「打造文化合作基地」。

自1999回歸大陸以來，澳門特區共產生4任行政長官，澳門特區行政長官由年滿40周歲，在澳門通常居住連續滿20年的澳門特別行政區永久性居民中的中國公民擔任，由一個具有廣泛代表性、由4個界別共400名委員組成的行政長官選舉委員會選出，由中央人民政府任命，任期5年，可連任一次。

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