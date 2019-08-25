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澳門特首選舉登場！「唯一候選人」賀一誠推穩續和諧大局

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▲賀一誠。（圖／翻攝自《中新社》）

▲賀一誠。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

澳門特別行政區第5任行政長官選舉，在25日上午10點，於澳門東亞運動會體育館舉行。澳門特區立法會前主席賀一誠為此次選舉的唯一候選人。賀一誠10日發表參選政綱，其參選理念是「協同奮進、變革創新」，並提出提升公共治理水平等5大施政構想。

《中新社》報導，賀一誠1957年6月生於澳門，曾任澳門特別行政區行政會委員、澳門中華總商會副會長等職，他於2013年10月，當選澳門特別行政區立法會主席，並於2017年10月連任，同時他也是第九至十三屆大陸全國人大代表、大陸全國人大常委會委員。

賀一誠的參選政綱圍繞「穩固成功態勢，穩續和諧大局」的主軸，其施政構想包括「提升公共治理水平」、「推動經濟多元發展」、「優化民生建設成效」、「加大人才培養力度」和「打造文化合作基地」。

▲賀一誠獲94％委員提名為唯一特首候選人。（圖／路透社）

▲賀一誠獲94％委員提名為唯一特首候選人。（圖／路透社）

自1999回歸大陸以來，澳門特區共產生4任行政長官，澳門特區行政長官由年滿40周歲，在澳門通常居住連續滿20年的澳門特別行政區永久性居民中的中國公民擔任，由一個具有廣泛代表性、由4個界別共400名委員組成的行政長官選舉委員會選出，由中央人民政府任命，任期5年，可連任一次。

澳門除了1999年首屆選舉之外，歷屆的特首都只有一位候選人，有一群澳門民眾21日發表公開信，希望外界支持澳門民主化，「在澳門成為中國另一個城市之前，爭取我們的權利到了。國際社會的注意力集中在香港時，也請看看隔壁的鄰居。」不願意看到澳門有一個破碎且不民主的政治體系。

►►賀一誠獲94％委員提名為唯一特首候選人　聽民眾心聲「不要搞亂澳門」

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關鍵字：賀一誠,澳門行政長官,特首選舉,粵港澳要聞

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