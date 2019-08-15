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避免被蘋果、Google下架！Tumblr新東家重申「色情禁令」理由曝光

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▲Tumblr。（圖／路透）

▲Verizon12日宣布將出售旗下部落格網站Tumblr給部落格軟體WordPress母公司Automattic。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

美國最大電信商Verizon周一（12日）宣布將出售旗下部落格網站Tumblr給部落格軟體WordPress母公司Automattic。

對Tumblr而言，這可是一條漫長而曲折的路。Tumblr在2013年以11億美元被Yahoo收購，2017年Verizon以44.8億美元收購Yahoo的核心網路業務，成為Tumblr的母公司。據知情人士透露，Verizon以300萬美元的價格出售Tumblr，這與其曾經的11億美元估值相去甚遠，但幸運的是，買家是Automattic。

Automattic執行長穆倫韋格（Matt Mullenweg）日前接受媒體採訪時稱，Tumblr的未來是光明的。他希望該平台能讓最優秀的老式部落客回歸，並計畫重新打造Tumblr行動設備應用程式，讓更多行動設備用戶連接至Tumblr仍然活躍的社區，為此，穆倫韋格打算保留Tumblr原先的200名員工。

穆倫韋格表示，自己自Tumblr建立以來便一直是其粉絲，「多年來，Tumblr一直在啟發WordPress的一些功能，當它出售給Yahoo時，我感到十分沮喪。11億美元耶！作為競爭對手，我其實感到非常高興，因為當時的Tumblr太酷了！但Yahoo卻不盡然。」

幾個月前，華爾街日報率先披露Verizon有意出售Tumblr的消息，報導也提及幾個潛在買家，包括全球知名成人影音網站Pornhub等。「我很高興他們選擇Automattic作為它的新家，因為我相信我們是Tumblr最好的歸屬，WordPress.com和Tumblr之間有很多重疊。」

另外，穆倫韋格也談及了Tumblr上的成人內容策略。穆倫韋格周一在Tumblr的文章中表示，將維持禁止成人內容的現行政策，而之所以如此，很大程度上是因為蘋果及Google等應用程式商店的策略。

由於行動裝置App是Tumblr與用戶互動的主要方式之一，而應用商店又擁有巨大的話語權，為了避免被下架，所以要對內容進行審查過濾。「順帶一提，這是隨意的。也許你一年前推出的東西，現在他們說這是不允許的。應用程式商店可能 反覆無常，有時感覺有點隨意。」

穆倫韋格表示，他不知道Reddit及Twitter是如何僥倖逃過應用程式商店的審查，「因為兩者都有大量的成人內容。我不知道，我其實很好奇。」他說，「總之，對於一個真正繁榮的成人內容平台來說，最好的可能就是公司或網站完全致力於它。」自從Tumblr於去年12月宣布全面掃蕩成人內容後，網路上就出現許多NSFW內容（不適合在工作場合出現）的網站，穆倫韋格認為，對於可能存在灰色地帶或不斷變化的政策，專屬的平台是比較的選擇。

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關鍵字：Tumblr,Automattic,WordPress

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