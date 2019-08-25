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他美臀被女王蜂相中...秒揪全家到寶地築巢！無奈片瘋傳網笑翻

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▲▼印度男屁股被築巢。（圖／翻攝自推特）

▲印度男屁股被築巢。（圖／翻攝自推特）

記者錢玉紘／綜合報導

印度東部的科希馬（Kohima）一名男子的屁股竟然被蜜蜂「看上」，選擇在這塊風水寶地築巢，直接在他身後築了一個蜂窩，而男子的朋友們撿到這幕，笑到歪腰，在幫忙之前自然是先拿起手機錄影，這段搞笑影片也在推特上瘋傳，逗樂網友。

這起事件發生在當地時間20日，25歲男子維樂魯（Velelhu）朋友一起在戶外散步，沒想到他的美臀卻吸引了一隻女王蜂，在他身旁打轉，接著就停在屁股上，沒多久後大批蜂群「蜂擁而至」，在他的屁股上蓋了一個巢，他只能無奈待在原地，哭笑不得

拍下影片的女性朋友妮依努（Velasalu Nienu）提到，原本看到一隻體型較大的女王蜂飛向自己，最後卻選擇了維樂魯的屁股。大約30分鐘之後，在朋友的幫助下，他們抓起女王蜂丟到罐子裡面，其他的蜜蜂也就飛走了，維樂魯的屁股也沒有被蜜蜂叮到，安然無恙。

這支影片在網路上被大批網友轉發，許多人都笑到翻過去，也有人稱讚維樂魯當下表現得很冷靜，「好險他是穿牛仔褲」、「真的不知道要哭還是要笑」、「應該要放個屁驅趕的」。

事實上，科希馬所屬的那加蘭邦（Nagaland）就是許多蜜蜂的家鄉，當地政府甚至鼓勵居民養蜂，每年12月5是還訂為「那加蘭蜂蜜蜜蜂節」（Nagaland Honey Bee Day）。

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關鍵字：蜜蜂,女王蜂,築巢

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