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天花板藏50公斤金黃色蜂巢　又粗又長神似黃金蟒

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▲▼澳洲一名婦女家中驚見蜂巢。（圖／翻攝自Facebook／@BrisbaneBackyardBees）

▲澳洲一名婦女家中天花板藏碩大蜂巢。（圖／翻攝自Facebook／@BrisbaneBackyardBees）

實習記者施怡妏／綜合報導

澳洲布里斯本婦人Laurel Loosham原本在家中對蜜蜂的嗡嗡聲不以為意，時間久了她意識到應該要把蜂巢移除，掀開天花板後，驚見50公斤重、金黃色長條狀的蜂巢幾乎要覆蓋整個天花板，估計約有5至6萬的蜜蜂，畫面非常的壯觀。

根據外媒報導，每年春天是蜜蜂的繁殖期，牠們喜歡待在空心樹或是家中的空心牆及天花板中。Loosham無意間發現，蜂巢在家中天花板繁殖，時間長達10個月之久，原本覺得無關緊要，後來決定要移除，便請專家掀開天花板，碩大的蜂巢立馬出現在眼前。

養蜂場Brisbane Backyard Bees的專家伍德（Paul Wood）表示，這個蜂巢約存在10個月之久，重達50公斤，估計有5萬至6萬隻的蜜蜂。透過影片，一條條金黃色的蜂巢有如黃金蟒般又粗又長，成群的蜜蜂加上一個洞一個洞蜂巢，畫面看起來不太舒服。網友驚訝表示「怎麼移除的？」、「真是太美了！」「這個噪音肯定很大聲」等。

伍德表示，處理蜂巢的過程必須非常謹慎，不能傷害到牠們。這些蜂巢暫時先移至他家後院，之後會放到養蜂場內。他表示，這次還不是他見過最大的蜂巢，他曾處理過重量超過100公斤的蜂巢。

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關鍵字：蜜蜂,澳洲,蜂巢

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