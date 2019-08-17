南投蜜蜂大量死亡原因出爐　防檢局證實農藥芬普尼惹禍

▲南投傳出蜂農發現蜜蜂大量死亡。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者許展溢／台北報導

南投地區蜂農14日發現大量蜜蜂死亡，並質疑和長期檳榔被噴灑農藥造成。防檢局今（17日）指出，經檢驗證實主要是芬普尼造成蜜蜂急性中毒，並嚴正聲明檳榔目前並無核准使用的農藥，將與地方政府加強查緝違法噴藥情事，如有查獲將依法究辦。

防檢局副局長鄒慧娟說明， 苗栗區農業改良場14日接獲蜂農通報後，就立即採樣送檢，今天檢驗結果證實主要為芬普尼造成蜜蜂急性中毒。防檢局表示，為掌握案件細節，16日會同南投縣政府實地現勘並訪談蜂農，持續追查違法噴藥與販售禁藥行為。

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▲防檢局指出，94位蜂農中，發現蜜蜂遭受不同程度中毒現象者有40位。（示意圖／達志影像／美聯社）。

防檢局進一步說明，從歷年蜜蜂中毒事件分析，自死蜂身上所採集的花粉大部分來自蜜粉源植物「大花咸豐草」，顯示蜂群死亡可能為噴藥飄散汙染咸豐草所致，目前已著手建立檳榔田間有害生物管理及安全用藥規範，減少飄散的施藥技術也是重點。

損失救助方面，防檢局提到，苗栗場已協助蜂農將蜂箱遷移至安全地點，並與台灣養蜂協會共同盤點南投縣蜂農受損情形，經調查94位蜂農，發現蜜蜂遭受不同程度中毒現象者有40位，損失介於10至90%之間，並以埔里與中寮蜂農受損人數較多。

▲蜜蜂大量死亡經檢驗證實主要是芬普尼造成蜜蜂急性中毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

鄒慧娟提到，目前此案還在調查中，並嚴正聲明在訂出檳榔安全用藥的規範之前，檳榔噴施任何農藥都是違法行為，被查到將罰1萬5千元以上，15萬元以下，若有販賣禁藥則有6個月以上、5年以下刑責。

鄒慧娟說，將與地方政府加強取締違反農藥管理規定情事，包含農藥行違法販賣藥劑，檳榔農或代噴業者違法噴藥等。防檢局也將修正農藥管理法第34條，強化農藥代噴業管理，要求業者須向地方政府申請取得執照納管。