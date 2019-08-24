颱風天被拍到人在飯店！韓國瑜解釋真相喊：連這個都要小題大作

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

白鹿颱風襲台，高雄市長韓國瑜24日一早8點就親自坐鎮，召開防災會議，之後又接連跑兩個行程勘災，但卻在中午時被網友拍到現身左營蓮潭會館，不過韓國瑜也解釋，是出席「登革熱防治國際會議」向來自各地的專家學者致意，他說「連這個都要小題大作」、「黑來黑去有什麼意義，又不知道情況就不停講來講去，什麼意思我不懂」。

▲▼網友拍下韓國瑜到蓮潭會館用餐，還自嘲「我就是國家機器」。（圖／翻攝自「堵系会社」臉書）

這名網友在臉書社團「堵系会社」PO文，稱自己看到韓國瑜原本跟一位中年男子在餐廳角落用餐，「好像假裝低調」，但後來韓去上廁所，就引起一陣小騷動，「不知道是想低調還是想高調」，註解更寫下「不是說怕有人監視？怕的話有隱密包廂幹嘛不用？」，質疑韓是刻意被做文章、再來反黑回去。

▲網友質疑韓國瑜現身飯店是刻意做文章。（圖／翻攝自「堵系会社」臉書）

韓國瑜則自己出面解釋「有很多海內外教授來到高雄探討登革熱防治，包含有來自馬來西亞、澳大利亞、新加坡等地的學者專家，現場還有衛生局長林立人以及立委陳宜民，跟他們打個招呼，連這個都要小題大作嗎？我覺得是非常奇怪，吃飯是吃飯，順便跟專家學家感謝幫忙，現在颱風結束後，要開始針對登革熱防範，這些黑來黑去有什麼意義，又不知道情況就不停講來講去，什麼意思我不懂」。