　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

輕颱白鹿狂風吹翻招牌路樹　巡警及時拆除避免釀災

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市平鎮區因白鹿颱風帶來強風細雨吹襲，部分路標搖搖欲墜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區因白鹿颱風帶來強風細雨吹襲，部分路標搖搖欲墜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

輕颱白鹿周末直撲南台灣，雖然桃園地區並未遭暴風圈直接襲擊，但瞬間陣風仍造成平鎮區部分路段路標、路樹東倒西歪，其中環南路上道路指示牌被吹的搖搖欲墬，巡邏員警發現及時通報工程人員拆除，避免被強風吹落砸傷路人與行車造成意外。

平鎮警分局副分局長陳怡誠指出，白鹿颱風襲擊南台灣地區造成災情，北台灣也受白鹿颱風外圍環流影響，瞬間陣風對部分地區招牌與路樹造成影響，平鎮警分局災害應變中心已一級開設，各單位主管均已進駐，分局長李建民更是全程坐鎮指揮了解轄區即時狀況。

▲桃園市平鎮區因白鹿颱風帶來強風細雨吹襲，造成路標搖搖欲墜，巡警及時拆除避免砸傷行人與車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區因白鹿颱風帶來強風細雨吹襲，造成路標搖搖欲墜，巡警及時拆除避免砸傷行人與車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方表示，24日中午12時，北勢派出所所長饒百訓巡邏轄區，在平鎮區環南路上道路指示牌已被強風吹的只剩一顆螺絲勉強固定，在燈桿上搖搖晃晃隨時可能掉落，因位於馬路當中，對來往車輛行人造成危險，員警立即通報台電人員先行到場拆除、保管指示牌外，並通報市府交通局，在警方即時通報拆除後，確保行人與車輛安全，沒有造成意外與災損，確保市民生命財產安全。

【更多新聞】

►違規左轉提申訴…警調片「發現逆向新事證」　他上網討拍被噓

►驚悚撞擊畫面曝光！貨車衝撞路邊車輛...6環保志工遭撞　3死、1人卡進車底

►酒駕肇事3死4傷慘劇　肇事男承認：上大夜班喝一瓶多阿比提神

ET快訊
淫僧嗑藥開趴....茫喊：吸毒XX是成佛之路！開泓法師下場曝
翔忻戀後首開工！胡瓜助攻事件女主角這樣說...「我是謝忻，我
快訊／白鹿颱風影響金門今晚停班課　台東7鄉鎮25日停班停課

關鍵字：白鹿,輕颱襲台,招牌搖搖欲墜,即時拆除,避免釀災

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃酒駕3死！死者女兒崩潰大哭：10年前爸爸要我原諒酒駕犯，真是諷刺！

社區總幹事3年內私吞逾百萬管理費　用於償還私人債務遭起訴

「破壞風水」學校槓土地公　廟前挖滯洪池…外埔人拉白條抗議

海巡彰化沿海勸離148人　颱風前往觀浪海釣可重罰25萬　

颱風白鹿來勢洶洶　金門海巡全面戒備

白鹿豪雨驚人！　花蓮玉里4村13戶31人緊急撤離

板橋監理站、三峽警聯合稽查台7乙線改裝車　2小時取締42件

淫僧嗑藥開趴....茫喊：吸毒XX是成佛之路！開泓法師下場曝光

輕颱白鹿狂風吹翻招牌路樹　巡警及時拆除避免釀災

陳凝觀批韓國瑜特權辦學　他嗆「我住妳家附近」韓粉挨告罰8千

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林之王2》正式開播！！！　美人魚開撩：要讓蕭敬騰愛上我

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

蹦來個蹦~聽完想一起蹦蹦~　玖壹壹ft.ELLA「包租婆」好搶戲XDD

桃酒駕3死！死者女兒崩潰大哭：10年前爸爸要我原諒酒駕犯，真是諷刺！

社區總幹事3年內私吞逾百萬管理費　用於償還私人債務遭起訴

「破壞風水」學校槓土地公　廟前挖滯洪池…外埔人拉白條抗議

海巡彰化沿海勸離148人　颱風前往觀浪海釣可重罰25萬　

颱風白鹿來勢洶洶　金門海巡全面戒備

白鹿豪雨驚人！　花蓮玉里4村13戶31人緊急撤離

板橋監理站、三峽警聯合稽查台7乙線改裝車　2小時取締42件

淫僧嗑藥開趴....茫喊：吸毒XX是成佛之路！開泓法師下場曝光

輕颱白鹿狂風吹翻招牌路樹　巡警及時拆除避免釀災

陳凝觀批韓國瑜特權辦學　他嗆「我住妳家附近」韓粉挨告罰8千

北港老翁颱風天迷航電動車長征嘉義東石　海巡人員助返家

騙倒國安局！少將林國欽「用代號」訂100條私煙　人還在總統府服勤

港警九龍灣開槍驅散　男示威者左眼疑中「橡膠子彈」受傷！

U18世界盃／林昱珉2局飆6K吸睛　想看影片調動作

蕭亞軒熱戀小16歲男友…交往時間曝光！「他是最好的生日禮物」

白鹿颱風襲台　盧秀燕帶炸雞慰勞應變中心人員

白鹿雨量驚人！　豪雨「直直下不停」花蓮南安瀑布現驚人雨瀑

桃酒駕3死！死者女兒崩潰大哭：10年前爸爸要我原諒酒駕犯，真是諷刺！

不斷更新／葉家淇火球連飆3K　6局象7：1猿

吳慷仁想開「寵物美容店」賺大錢　小姪女拿豬公撲滿投資

社會熱門新聞

小模洗澡到一半遭闖香閨　淫狼倒..

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙..

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉..

即／台中藥局血案　藥師太太中刀..

快訊／桃園貨車失控衝撞路旁 ..

老藥師殺妻自戕原因竟是兄弟分產

又見酒駕肇事！　肇事過彎沒減速..

藥師拿刀往老婆脖子狠砍　媳婦見..

酒駕男臉書狂曬閃照　諷刺寫「3..

即／台東鹿野水淹及胸！廂型車泡..

酒駕男猛撞釀3死！死者夫爆哭摀..

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2..

颱風夜自撞亡　母哭斷腸：媽媽在..

她掃馬路遭撞亡！二嫂曝「鼻酸背..

更多熱門

相關新聞

白鹿豪雨下不停　南安瀑布現雨瀑

白鹿颱風帶來驚人雨量，據中央氣象局統計，目前全台累積雨量前3名皆落在花蓮富里第4為台東延平鄕，第五就是花蓮玉里。24日下午在白鹿颱風登陸後雨勢瞬間增強，在玉里與卓溪之間的南安瀑布旁形成一個水量驚人的雨瀑，豐沛的水流在一片水氣中直洩而下，聲勢頗為驚人。

韓國瑜勘災後「神隱」　他PO照片還原真相

颱風白鹿　金門海巡全面戒備

白鹿雨驚人　玉里31人緊急撤離

白鹿差點淘空民宿地基

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

「20190823」超罕見　網喊長知識

路撿手機！妹子請客報答…神展開

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一樣了

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

快訊／蘇貞昌call out！三分鐘以後韓才接電話大喊...

小模洗澡到一半遭闖香閨　淫狼倒地休克

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙人跳下場曝

神豪乾爹1小時斗內2300萬！甜美網紅嚇哭「賣身」

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉司機夫

愛女被施暴流血　焦恩俊探班喊：打慘一點

劉以豪郭雪芙約會第1天全壘打！

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面