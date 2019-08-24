輕颱白鹿狂風吹翻招牌路樹　巡警及時拆除避免釀災

▲桃園市平鎮區因白鹿颱風帶來強風細雨吹襲，部分路標搖搖欲墜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

輕颱白鹿周末直撲南台灣，雖然桃園地區並未遭暴風圈直接襲擊，但瞬間陣風仍造成平鎮區部分路段路標、路樹東倒西歪，其中環南路上道路指示牌被吹的搖搖欲墬，巡邏員警發現及時通報工程人員拆除，避免被強風吹落砸傷路人與行車造成意外。

平鎮警分局副分局長陳怡誠指出，白鹿颱風襲擊南台灣地區造成災情，北台灣也受白鹿颱風外圍環流影響，瞬間陣風對部分地區招牌與路樹造成影響，平鎮警分局災害應變中心已一級開設，各單位主管均已進駐，分局長李建民更是全程坐鎮指揮了解轄區即時狀況。

▲桃園市平鎮區因白鹿颱風帶來強風細雨吹襲，造成路標搖搖欲墜，巡警及時拆除避免砸傷行人與車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方表示，24日中午12時，北勢派出所所長饒百訓巡邏轄區，在平鎮區環南路上道路指示牌已被強風吹的只剩一顆螺絲勉強固定，在燈桿上搖搖晃晃隨時可能掉落，因位於馬路當中，對來往車輛行人造成危險，員警立即通報台電人員先行到場拆除、保管指示牌外，並通報市府交通局，在警方即時通報拆除後，確保行人與車輛安全，沒有造成意外與災損，確保市民生命財產安全。

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