　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

清潔省力、裝修更快！Panasonic 日系廚具與整體衛浴建材展夯

▲ 清潔省力、裝修更快！Panasonic 日系廚具與整體衛浴建材展夯。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝、鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

隨著小宅化與高齡化成為日常，現代家庭對「家」的期待已不只是基本機能，而是希望空間能更貼近生活、承載情感、提升生活品質。Panasonic今年以「住空間－實現你對家的嚮往」為主題，整合建材、居家設備與智慧系統，從使用者角度出發，提出兼具美感與實用的全方位家居提案。

▲▼Panasonic美好住空間建材展,商材陣容展示,電材配線機能商品。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Panasonic以『住空間』為主題，打造貼近生活、兼具美感與實用的全方位家居提案。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Panasonic美好住空間建材展,商材陣容展示,電材配線機能商品。（圖／記者姜國輝攝）

展場以家庭核心場域為設計主軸，聚焦多數家庭最重視的廚房與衛浴空間兩大生活重心，並串連智慧空氣品質管理系統、木地板、室內門、照明等全戶解決方案，呈現理想之家的全貌。台灣松下銷售公司總經理張天來說：「我們希望每個家庭都能擁有安全、便利又舒適的生活環境，廚房和衛浴是每天最常使用的空間，我們特別用心設計。」

▲▼Panasonic美好住空間建材展,台灣松下銷售(股)公司,張天來總經理。（圖／記者姜國輝攝）

▲台灣松下銷售公司總經理張天來。（圖／記者姜國輝攝）

在廚房區，Panasonic展出日本進口L-Class廚具，板材可自由組合、外型簡約且收納高效，依照使用習慣還能客製化配置。無火IH調理爐控溫精準，有效降低烹飪風險；嵌入式洗碗機整合「洗、淨、烘、存」功能，讓烹飪與清潔更省力，打造高效、安心、容易維護的料理空間，尤其適合小宅與多樣家庭型態。

▲▼Panasonic美好住空間建材展,廚房空間,L-Class廚具收納示範,IH爐操作,自動洗碗機。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Panasonic L-Class日系廚具，高效收納、無火IH調理爐精準控溫，搭配嵌入式洗碗機，讓烹飪與清潔更省力。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Panasonic美好住空間建材展,廚房空間,L-Class廚具收納示範,IH爐操作,自動洗碗機。（圖／記者姜國輝攝）

衛浴區也帶來整體衛浴解決方案，展示兩款設計並搭配洗面盆、三面鏡等商材，還有日本S&P II系列模組化整體衛浴。這種乾濕區同步施工的方式，不僅能縮短裝修時間、降低人工成本，也讓衛浴更易清潔、防漏水、耐用，讓每天的洗浴時光更舒適。台灣松下銷售公司營業處長游家進指出，「兩個人一天就能完成整體衛浴安裝，比傳統工法省時又省力。」

▲▼ 。（圖／台灣松下提供）

▲▼可靈活選配的組合式整體衛浴設計，讓衛浴空間具備方便清潔、防漏水與長期耐用的優勢。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Panasonic美好住空間建材展,衛浴空間,洗面盆,三面鏡,整體衛浴模組化。（圖／記者姜國輝攝）

除了廚衛領域，Panasonic也帶來智慧家居解決方案，結合IoT智慧開關與六恆智慧控制器，讓家庭成員一鍵就能操控隱藏式除濕機與全熱交換器，即時改善空氣品質，保持健康舒適的居家環境。

▲▼Panasonic美好住空間建材展,IAQ 智慧空氣品質管理,六恆智慧控制器。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Panasonic智慧家居，一鍵操控除濕與換氣系統，隨時維持清新舒適的居家空氣。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Panasonic美好住空間建材展,IAQ 智慧空氣品質管理,六恆智慧控制器。（圖／記者姜國輝攝）

建材方面，隔音木地板可降低噪音，提升休憩與工作品質；室內拉門則以高齡與行動不便者為設計出發點，上置滑軌降低絆倒風險，通行更安全。台灣松下銷售公司總經理張天來說：「我們希望家裡每一個成員都能安全、舒適地生活，無論是小孩、長輩或行動不便者。」

▲▼Panasonic美好住空間建材展,全齡友善商材,隔音木地板,室內拉門。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼隔音木地板降噪舒適，室內拉門設計貼心，讓家中每位成員安全便利地行動。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Panasonic美好住空間建材展,全齡友善商材,隔音木地板,室內拉門。（圖／記者姜國輝攝）

12月11日，Panasonic在漢來大飯店舉辦「2025 Panasonic美好生活．住空間設計徵件活動」成果發表，延續幸福永續理念，以「幸福廚房，健康永續的理想空間」及「全齡友善，舒適永續的衛浴設計」為主題，廣邀設計師參與，也特別增設「美好生活獎」，鼓勵創新、實用又環保的家居設計。

整個展覽完整體現Panasonic「以人為本」精神，從美學、工法效率到耐用性與維護便利性，提供每個家庭找到理想生活樣貌的靈感。展覽現場也歡迎消費者親身體驗，感受Panasonic家居整合的便利與舒適，探索家的更多可能。

▲▼Panasonic美好住空間建材展,商材陣容展示,電材配線機能商品。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Panasonic美好住空間建材展同時展出多樣商材陣容展示，包括電子門鎖、電材配線機能等商品。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Panasonic美好住空間建材展,商材陣容展示,電材配線機能商品。（圖／記者姜國輝攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「蟒蛇當圍巾」逛街畫面曝！　26歲男遭勒頸倒地險死
李伊庚形象毀！色喊：沒看過E奶　私嫩妹對話外流
快訊／害民眾喝汙水　將誠5人羈押禁見
被中國關一年遣返！鹹粥嬤愛孫求職碰壁　想打零工幫家計
來都來了！應召女進門秒脫光下場慘
華航66週年「全航線88折起」！　日本線最低6666元
像索倫之眼！　青森強震後「沙紋照」曝
快訊／日氣象廳緊急開記者會！　6.7強震第一波海嘯已抵達

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

清潔省力、裝修更快！Panasonic 日系廚具與整體衛浴建材展夯

iPhone LINE通話不穩找到元兇！「防詐神器」呼籲：快更新

周杰倫播4.19億次霸榜　YouTube Music台灣年度排行他擠掉五月天

11月舊機回收榜出爐！蘋果最保值、中階機熱度升溫

iPhone年度遊戲、App排行榜出爐　ChatGPT成「破億下載王」

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

買豪宅+神獸錢都花不完　太子集團購4艘6億豪艇洗錢　首腦陳志在逃！23員工竟申請失業補助

清潔省力、裝修更快！Panasonic 日系廚具與整體衛浴建材展夯

iPhone LINE通話不穩找到元兇！「防詐神器」呼籲：快更新

周杰倫播4.19億次霸榜　YouTube Music台灣年度排行他擠掉五月天

11月舊機回收榜出爐！蘋果最保值、中階機熱度升溫

iPhone年度遊戲、App排行榜出爐　ChatGPT成「破億下載王」

浩鼎人資長爆走！嗆執行長「以前抽屜都放槍」　被炒魷魚還挨告

山本由伸出戰WBC　韓媒高度警戒點名可能對韓登板

新冠明年5月恐一波疫情！疫苗尚存134.4萬劑「元旦擴大全民施打」

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

小薰被爆欠款　陳沂「一看聲明」點出關鍵：這是兩件事吧！

尪飛日「幫友代購超過10瓶酒」還拿她衣服包！林舒語崩潰PO文求救：超氣

「替代役教召查詢系統」要來了！一堆人不敢查：都市傳說繼續

快訊／辛特力正式回歸PLG職籃　披17號戰袍重返富邦勇士

銀行行員失業翻身考上1等船副　明年首場航海測驗3/7登場　

沐浴鹽正夯但「物理性去角質」勿常用　醫：一般膚質每周頂多2次

陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！

3C家電熱門新聞

周杰倫霸榜　YT Music排行他擠掉五月天

可調度數Rokid AI Glasses開賣

iPhone LINE通話不穩找到元兇！

11月舊機回收榜出爐！蘋果最保值

iPhone年度遊戲、App排行榜出爐

Panasonic 日系廚具與整體衛浴夯

雙12iPhone 16 Pro Max狂殺1.7萬

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

中華電信助衛武營全面數位轉型

蘋果將iOS 26設為「主動推薦」

蘋果AirTag 2傳年底登場

Apple Fitness+ 突襲推出

YouTube 2025年度榜單出爐

「開靜音沒國家警報？」錯了！要從這設定

更多熱門

相關新聞

瑪黑仁愛店50+ 國際品牌一次買齊

瑪黑仁愛店50+ 國際品牌一次買齊

喜歡北歐設計的消費者，未來在挑選家具時有了更完整的空間提案選擇。瑪黑家居（MARAIS）仁愛店近期開幕，以「Design in Renai」為題，打破過去單純陳列商品的選物模式，轉型為強調「空間策展」與「一站式購物」的體驗場域 。店內匯集超過 50 個國際品牌，從家具、燈飾、香氛、塗料甚至到視聽家電全數整合，還提供軟裝諮詢服務。

退休準備不足！近4成沒規劃　財務缺口逾500萬元

退休準備不足！近4成沒規劃　財務缺口逾500萬元

鴻海帶頭卡位亞灣2.0　「雙子星大樓」明年Q2啟動招商

鴻海帶頭卡位亞灣2.0　「雙子星大樓」明年Q2啟動招商

浴室天降浣熊　圓滾滾像瓦斯桶

浴室天降浣熊　圓滾滾像瓦斯桶

人到中年就開始掉肌肉　最新亞洲共識：肌少症篩檢提前至50歲

人到中年就開始掉肌肉　最新亞洲共識：肌少症篩檢提前至50歲

關鍵字：

Panasonic日系廚具整體衛浴建材展台北建材展智慧家居IAQ室內設計家居生活全齡友善小宅高齡化家居安全烹飪安全生活便利永續家居

讀者迴響

熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面