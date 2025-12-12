▲ 清潔省力、裝修更快！Panasonic 日系廚具與整體衛浴建材展夯。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝、鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

隨著小宅化與高齡化成為日常，現代家庭對「家」的期待已不只是基本機能，而是希望空間能更貼近生活、承載情感、提升生活品質。Panasonic今年以「住空間－實現你對家的嚮往」為主題，整合建材、居家設備與智慧系統，從使用者角度出發，提出兼具美感與實用的全方位家居提案。

▲▼Panasonic以『住空間』為主題，打造貼近生活、兼具美感與實用的全方位家居提案。（圖／記者姜國輝攝）

展場以家庭核心場域為設計主軸，聚焦多數家庭最重視的廚房與衛浴空間兩大生活重心，並串連智慧空氣品質管理系統、木地板、室內門、照明等全戶解決方案，呈現理想之家的全貌。台灣松下銷售公司總經理張天來說：「我們希望每個家庭都能擁有安全、便利又舒適的生活環境，廚房和衛浴是每天最常使用的空間，我們特別用心設計。」

▲台灣松下銷售公司總經理張天來。（圖／記者姜國輝攝）

在廚房區，Panasonic展出日本進口L-Class廚具，板材可自由組合、外型簡約且收納高效，依照使用習慣還能客製化配置。無火IH調理爐控溫精準，有效降低烹飪風險；嵌入式洗碗機整合「洗、淨、烘、存」功能，讓烹飪與清潔更省力，打造高效、安心、容易維護的料理空間，尤其適合小宅與多樣家庭型態。

▲▼Panasonic L-Class日系廚具，高效收納、無火IH調理爐精準控溫，搭配嵌入式洗碗機，讓烹飪與清潔更省力。（圖／記者姜國輝攝）

衛浴區也帶來整體衛浴解決方案，展示兩款設計並搭配洗面盆、三面鏡等商材，還有日本S&P II系列模組化整體衛浴。這種乾濕區同步施工的方式，不僅能縮短裝修時間、降低人工成本，也讓衛浴更易清潔、防漏水、耐用，讓每天的洗浴時光更舒適。台灣松下銷售公司營業處長游家進指出，「兩個人一天就能完成整體衛浴安裝，比傳統工法省時又省力。」

▲▼可靈活選配的組合式整體衛浴設計，讓衛浴空間具備方便清潔、防漏水與長期耐用的優勢。（圖／記者姜國輝攝）

除了廚衛領域，Panasonic也帶來智慧家居解決方案，結合IoT智慧開關與六恆智慧控制器，讓家庭成員一鍵就能操控隱藏式除濕機與全熱交換器，即時改善空氣品質，保持健康舒適的居家環境。

▲▼Panasonic智慧家居，一鍵操控除濕與換氣系統，隨時維持清新舒適的居家空氣。（圖／記者姜國輝攝）

建材方面，隔音木地板可降低噪音，提升休憩與工作品質；室內拉門則以高齡與行動不便者為設計出發點，上置滑軌降低絆倒風險，通行更安全。台灣松下銷售公司總經理張天來說：「我們希望家裡每一個成員都能安全、舒適地生活，無論是小孩、長輩或行動不便者。」

▲▼隔音木地板降噪舒適，室內拉門設計貼心，讓家中每位成員安全便利地行動。（圖／記者姜國輝攝）

12月11日，Panasonic在漢來大飯店舉辦「2025 Panasonic美好生活．住空間設計徵件活動」成果發表，延續幸福永續理念，以「幸福廚房，健康永續的理想空間」及「全齡友善，舒適永續的衛浴設計」為主題，廣邀設計師參與，也特別增設「美好生活獎」，鼓勵創新、實用又環保的家居設計。

整個展覽完整體現Panasonic「以人為本」精神，從美學、工法效率到耐用性與維護便利性，提供每個家庭找到理想生活樣貌的靈感。展覽現場也歡迎消費者親身體驗，感受Panasonic家居整合的便利與舒適，探索家的更多可能。

▲▼Panasonic美好住空間建材展同時展出多樣商材陣容展示，包括電子門鎖、電材配線機能等商品。（圖／記者姜國輝攝）