STUDIO A雙12iPhone 16 Pro Max狂殺1.7萬　全系列最低2.6折

記者蘇晟彥／綜合報導

Apple 經銷商 STUDIO A 宣布「2025 雙12 認證機特賣會」將於12 日正式開跑，今年擴大至 台北西門、台中彩虹、台北大學三家門市同步舉行，提供全台 400 台 Apple 認證機限量優惠。祭出 Apple 最低 26 折起的超殺優惠，包括 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 等熱門機款通通下殺，活動當日三店統一於上午 10:30 發放號碼牌，11:00 準時開賣。

▼STUDIO A 年末「2025 雙12 認證機特賣會」 12日正式開跑。（圖／STUDIO A提供）



此次特賣會祭出 Apple 最低 26 折起的超殺優惠，包括 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 等熱門機款通通下殺。活動期間使用中信 LINE Pay 卡消費滿 12,000 元，享 LINE POINTS 3% 回饋；滿 40,000 元再加碼3%，最高回饋可達 6%。

本次推出多款超人氣認證機優惠，包括：

・iPhone 16 Pro Max 512GB 直降 17,000 元，特價 34,900 元（原價 51,900 元）

・ Apple Watch Ultra 2 降價 14,000 元，特價 13,900 元（原價 27,900 元）

・ iPad（第10代）64GB 下殺 7,400 元，特價 7,500 元（原價 14,900 元）

・ MacBook Pro 14吋 M2 Pro 現折 25,000 元，特價 39,900 元（原價 64,900 元）

・ Mac mini 直降 11,000 元，特價7,900 元（原價 18,900 元）

・iPhone SE 超值搶購價僅4,500 元即可入手

STUDIO A台北西門、台中彩虹、台北大學三家門市同步舉行雙12特賣會，活動當日三店統一於上午 10:30 發放號碼牌，11:00 準時開賣。此外，特賣會同步推出「師生教育價」，結帳出示學生證或教職員證即可再享認證機 9 折優惠（每人限購一台），折上折挑戰全年最低價。所有認證機均附「SA 認證主機保固卡」，提供 180 日保固；亦可加購延長保固方案：iOS 裝置加價 1,500 元、Mac 系列加價 2,000 元，可升級至全年保固，再送最高市價 1,380 元的實用配件組合。

STUDIO A 表示，本次雙12認證機特賣會商品皆為限量供應，售完即無補貨，加上信用卡回饋與師生折扣加碼，預期將掀起首日搶購熱潮，且全數認證機均經過專業檢測並提供完整保固，是消費者入手 Apple 裝置的高 CP 值選擇。建議民眾提前至三家門市領取號碼牌，以確保能在最優惠價格購入心儀機型。