白鹿陸警撲台　蔡英文提醒：避免靠近山區、海邊

▲颱風來襲，蔡英文提醒大家注意安全。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者黃巈禾／台北報導

颱風「白鹿」上午10時位於台東南南東方約 120 公里海面上，以時速26公里速度向西北移動，颱風中心在中午前後就會從恆春半島登陸，花蓮、台東、屏東及高雄易淹水區或沿海低窪，須嚴防強降雨導致淹水災情。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，白鹿幾乎等於中颱。對此，總統蔡英文也提醒民眾，避免靠近山區、海邊。

蔡英文24日稍早在臉書表示，「白鹿颱風正挾帶著風雨，通過南台灣，南部和花東的朋友，大家都還好嗎？」面對颱風侵襲，政府「料敵從寬、禦敵從嚴」，絲毫不能掉以輕心，國軍警消弟兄姊妹及各部會同仁，也都有充分的布署和整備，持續投入各項防救災工作。



蔡英文提醒，所有參與防救災工作的國軍警消、政府同仁小心安全，也提醒民眾，不論各地風雨是否強烈，都請盡量避免外出，特別是避免靠近山區、海邊，這樣才能確保生命財產安全。

彭啟明表示，花蓮富里10分鐘就降下10幾毫米雨量，累積至10時已有150毫米，還在快速累積中，要留意較大風速，北部也有陣雨，觀察路徑預測圖，颱風中心應該會從恆春半島到台東交界擦邊過，中心應該會登陸，如果登陸將是繼2017年10月後，2年來第一個侵襲台灣的颱風，晚上出海，暴風圈深夜脫離本島，以輕度颱風持續侵襲福建。

彭啟明說，颱風中心強風侵襲南部，警戒區域的朋友一定要減少外出，台東市雨勢最大，花蓮、屏東也要提防注意，南花蓮到台東是最大降雨熱區，東部首當其衝，屏東、高雄中午過後雨勢加大，南部一定有雨勢，屏東、恆春半島也有很大的風，颱風影響要到周日上午減弱。

▲今年的第11號白鹿颱風，上午7時左右暴風圈觸陸。（圖／翻攝NCDR）

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