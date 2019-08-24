心情差喝醉酒！蠢男狂call1999　「50字」狂譙：跟大家同歸於盡...下場GG

▲陳男酒後拿媽媽手機打市民電話，恐嚇專員「我有炸彈」，遭判刑3個月確定。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名陳姓男子酒後持母親電話撥打市民專線1999，並恐嚇專線接聽員，「我已經做炸彈了」、「我跟你說4點左右瑞豐夜市那邊會有炸彈」等語。接聽員聽完後，嚇得趕緊報警處理。橋頭地院事後依恐嚇公眾罪判陳男3個月徒刑，但他不服提出上訴，稱自己酒醉影響了辨識及行為能力，要求輕判，但仍遭到法官以「明知酒後有影響，卻仍為之」為由，駁回上訴確定。

判決指出，陳男先前就曾因公共危險案件，被高雄地院判處2個月徒刑確定，並於2015年5月12日易科罰金執行完畢，沒想到又於2018年1月3日恫嚇1999接線人員「我家有炸彈啦」、「我已經做炸彈了，我要跟人家同歸於盡」、「我現在想不開了啊，4點，我跟你說4點左右瑞豐夜市那邊會有炸彈」等話，嚇得接線人員趕緊報警。

警方循線找到撥打惡作劇電話的陳男，並帶回警局偵訊。他供稱，只是開玩笑，沒想到對方卻當真。橋頭地院法官審理後認為，陳男恣意向政府機關出言恐嚇，造成公眾恐慌，但兼衡高職畢業的智識程度、貧寒生活狀況等一切情狀，因此僅判3月以資警惕。

然而，陳男不服提出上訴，還聲稱自己患有憂鬱症、被害妄想症，且最近都沒有去看醫生，也沒有吃藥，每天都有喝酒，且案發當天也是因為心情不好喝醉酒，才會做出此事，希望法官能夠輕判。

法官審理後，仍認為陳男明知酒後會導致他責任能力下降，卻還是做出此事，「依法不得據此減輕其刑」，因此維持原判，駁回陳男上訴。全案確定。

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