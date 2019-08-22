傳播妹划拳醉倒！熟客車上扒光「舔OO」　被抓包死不認...DNA打臉他

▲傳播妹划酒拳醉倒，慘被熟客扒光舔乳，他被抓包還死不認，口水DNA秒打臉。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

台北市一名傳播妹與一名張姓熟客外出，2人開車到八德路上的停車場後，便在車上划酒拳喝酒。幾杯黃湯下肚後，女子不勝酒力醉倒，張男竟趁機脫下她衣服，瘋狂親吻猛舔她胸部，甚至拿起手機拍下她的酥胸。直到女子男友發現她喝醉，急著找張男理論，才揭發張男惡行。台北地檢署事後也查出女子胸部上有張男DNA，因此依涉嫌犯趁機猥褻罪及妨害秘密罪起訴張男。

檢方調查，2019年2月21日晚間8時許，張男開車把女子載到停車場後，2人便在車上邊划酒拳邊喝酒。但沒多久，女子不勝酒力醉倒，張男見狀竟色心大起，趁機脫光女子上衣，瘋狂親吻猛舔她酥胸，還拿手機拍下對方裸上身的畫面，最後才把女子送回家中。

女子男友事後發現女子意識不清，懷疑張男吃她豆腐，氣得找張男理論，沒想到竟意外發現張男手機中多張女子半裸上身的畫面，便抓著女子到警局報警提告。

然而，張男應訊時矢口否認犯行，僅坦承有拍照而已。但事後檢方在女子胸部上採集到張男唾液的DNA，認為他確實有趁機猥褻女子，因此依趁機猥褻罪及妨害秘密罪將張男起訴。

►戀愛老司機：重點是眼神

【更多新聞】

客廳塞滿「2.4億現金」！台商夫妻2年狂洗80億 檢方再提聲押

兒子作業答題「朋友身上的痣都長一樣」 媽一看題目秒吐血：沒生腦給你？

車窗黏謎樣「白煮蛋」！百隻喇牙「爆走狂竄」 她頭皮發麻哀號...網一看全吐